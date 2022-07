Este 15 de agosto como en tantas cosas de esta vida, ya no será igual a como estábamos acostumbrados, sin embargo todos quienes laboramos en El Rancagüino estamos ya pensando en esta fecha en la cual nuestra empresa periodística celebra un año más de vida. Ya son 107 años informando a nuestra región. No tendremos celebración presencial pero esperamos tener una especial programación virtual junto a nuestros amigos e

Este aniversario, más que nunca es para nosotros y para toda la comunidad regional un momento de reflexión, en nuestras páginas está escrita la historia de nuestra zona, sus momentos de alegrías y sus penas más dolorosas, los nacimientos y defunciones de generaciones de habitantes de las 33 comunas que unidas por la denominación de Región del Libertador Bernardo O´Higgins mantienen su propia riqueza cultural en donde las distintas formas del folclor se manifiestan fuertemente.

En nuestras páginas están reflejadas las luchas ciudadanas por conseguir progreso para la zona como la construcción de carreteras cuyos ejemplos más emblemáticos fue el lograr luego de muchos años el pavimento total del camino hasta Pichilemu y más tarde lograr la concreción del llamado “Camino de la Fruta”. Ahora soñamos con el paso las Leñas y esperamos que tanto la ruta que une San Fernando con Santa Cruz como la Carretera de la Fruta y la Carretera El Cobre vean prontamente su doble pista.

El Rancagüino es un reflejo del interés ciudadano que es acogido con una perspectiva totalmente independiente de todo tipo de ideologías que no sean el interés común regional.

Esta fortaleza característica de la prensa regional es ampliamente reconocida por nuestros lectores quienes confían en un diario con tradición pero que se renueva con cada generación haciendo sentir a cada uno que es “su” diario, que también lo fue de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre, donde hoy mantenemos el compromiso del fundador de -sin importar el formato- entregar a diario la mejor información local.

Luis Fernando González V.

Sub Director