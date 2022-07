Este miércoles, al mediodía, Rancagua Sur tiene que jugar en partido clave para primero, intentar salvarse del descenso y, segundo, para seguir con chances de clasificar entre los cuatro primeros. Ese panorama, donde cualquiera de los equipos de la zona sur de la Tercera División A -a excepción de Linares- puede luchar por el ascenso y descenso, se vio trastocado en las últimas horas al denunciarse que, desde el sur, habrían ofrecido dinero a un jugador local para derechamente dejarse perder o bien, no disputar el encuentro.

Así lo hizo saber en las últimas horas el presidente de los rojinegros, Jonathan Zamorano. “Es insólito. Nuestro arquero es una persona íntegra, lo contactaron para que no juegue o se deje perder”, dijo.

Patricio Puentes, nieto del presidente regional de ANFA en la región, de inmediato le comunicó este hecho a los directivos de su club y al cuerpo técnico, pues la situación sin duda que es anómala.

“Encuentro horrible lo que está pasando, porque le dijeron que ellos no podían perder una planilla de 10 millones de pesos mensuales en el equipo, y que tenían que buscar la forma en que ganara Lota Schwager”.

Zamorano, recordó que para Rancagua Sur el partido es clave, porque necesitan ganar para seguir con opciones de mantenerse en la categoría. El escenario será el estadio Guillermo Saavedra (12 horas).

HABLA EL AFECTADO

Puentes, en diálogo con El Rancagüino, comentó que «los mercenarios del fútbol siempre van a existir. Me contactaron ayer (lunes), pero todo comienza el domingo en la noche, donde recibí el primer mensaje».

A lo anterior, agregó que lo visitaron en casa y que de aquel encuentro hay testigos, entre ellos su abuelo (dirigente regional del fútbol amateur). «Esta persona me habló del tema de Lota, me hace saber que Patricio Puentes nos puede dar una ayuda, porque si llegan a perder con Rancagua Sur se complican las cosas (para ellos)».

Junto con ello, manifestó que «me ofrecieron un monto por no presentarme a jugar el miércoles. Hoy supe quién era esa persona y quedé anonadado, porque dicen que es externa al club. Yo nunca pensé que iba a vivir en carne propia que estos mercenarios del fútbol iban a llegar a la puerta de mi casa a ofrecer este tipo de trato».

Finalmente, Patricio Puentes, fue enfático que recalcar que, como se dijo en el entrenamiento tras informar de lo sucedido, que «ahora a nosotros no nos queda más que ganar y lo que más tenemos es ganas de ganarle a Lota», y que «ojalá que esto no quede impune, porque estos mercenarios no pueden seguir matando al fútbol con el tema del ‘hombre del maletín'».