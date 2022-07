Hasta un pozo de ocho metros de profundidad debieron bajar voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Rengo, debido a que se informaba que había caído un can. Rápidamente se llegó hasta calle Carlos Condell, donde voluntarios de la Segunda Comisaría no dudaron en realzar el rescate, emergencia a cargo del Teniente Primero, Alejandro Leiva. Afortunadamente se logró rescatar sano y salvo al can, el que debido a la profundidad del pozo hacía que fuese imposible salir por sus propios medios.

Cabe destacar que hace algunos días los voluntarios también recibieron el llamado que indicaba que en el sector de Chuchunco, localidad de Lo de Lobo, un perro había caído a un pozo de aproximadamente 12 metros de profundidad, el que también fue rescatado con éxito en este caso por voluntarios de la Cuarta Compañía.