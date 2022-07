Por: Fernando Ávila F.

La mañana de este miércoles se realizó la audiencia de control de detención y formalización del hombre de nacionalidad venezolana, B.G.R.N, detenido por la SIP de carabineros de Rancagua y quien está siendo investigado por el delito de robo con intimidación cometido el pasado viernes contra una persona en pleno Paseo Independencia.

El Fiscal, Javier Von Bischoffshausen, detalló la cronología de los hechos que posicionan a B.G.R en el lugar, quien adujo tener domicilio en Santiago, específicamente en el Hotel España ubicado en las cercanías de la Plaza de Armas.

El Fiscal indicó que se le formalizó por el delito de robo con intimidación en el centro de Rancagua, no posee cedula de identidad, ya que la que portaba era de otro sujeto, por lo que no se podía verificar la identidad exacta. No tiene registro de ingreso al país y se encuentra de manera irregular. Según el Fiscal, la identidad se logró establecer debido a documentos emanados desde Venezuela, siendo identificado como B.G.R.N, por lo que se pidió un canje penal para contar con un número provisorio de identificación para efectos de la investigacion.

Según lo expuesto en la audiencia. La víctima el día de los hechos, llegó hasta el Banco Santander en el mismo Paseo Independencia , donde retira la suma 2 millones 600 mil pesos. Poco antes de llegar a la calle Bueras es abordado por el imputado junto a un segundo sujeto, lo amenazan con una pistola, lo apuntan y le piden que entregue su mochila, incluso lo amenazan de muerte. La victima debido al miedo le entrega la mochila y el co-imputado se lleva su teléfono para luego huir. Delito de robo con intimidación en calidad de autor en grado de consumado. Pese a lo descrito, el imputado aduce ser inocente y no entender de que se le acusa.

El ente persecutor mostró videos y se respaldó por el trabajo de la SIP de carabineros que permitieron hacer el seguimiento antes y después de cometer el delito, sumado a las vestimentas que portaba coinciden con las que mantenía al momento de ser detenido. También se detallaron algunos rasgos físicos que lo posicionan en el lugar de los hechos, agregando que se trata de un delito planificado, ya que un tercer sujeto los esperaba en una motocicleta para huir del lugar.

La Fiscalía dice que podría tratarse de una banda de al menos diez personas, debido a que las escuchas telefónicas indican que el botín se lo repartirían entre diez.

El Fiscal recalcó que se trata de una banda especialista en el robo a personas que sacan dinero desde bancos, quienes llegan desde Santiago a cometer el delito. Tras una breve exposición de la Defensa y solicitar un receso de algunos minutos para conversar con el imputado, el Defensor indicó que el imputado le pidió no oponerse a la prisión preventiva.

Tras la formalización, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva dando un plazo de investigación de 90 días. Sin perjuicio de ello, la defensa manifestó el afán del imputado de ser expulsado del país, pero el Fiscal manifestó su deseo de que se deba cumplir con lo que exige la ley en Chile, independiente de lo que pueda pasar más adelante o las determinaciones que se adopten en la etapa investigativa.