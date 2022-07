Por: Mauricio Meza Valenzuela (Estudiante de Ingeniería Civil en Computación en la Universidad de O’Higgins)

He leído la noticia la noticia que tiene por titular “Ordenan a la AFP Habitat a entregar a un heredero todos los fondos de afiliada fallecida” (Fuente: biobiochile.cl) y me han surgido muchos sentimientos derivados de esta noticia, comenzando primero por una gran sorpresa a que este tipo de situaciones tengan que ser noticia, eso nada más me quiere decir que lo que debería hacerse siempre y lo que, en mi opinión, es lo correcto pasa a ser algo “sorprendente”.

Estos últimos años es bien sabido que las AFP están en el ojo del huracán, la inmensa mayoría de los chilenos no están conformes con el actual sistema de pensiones y parecía que con los retiros de fondos previsionales las aguas se habían calmado bastante, pero probablemente no tenga que pasar mucho más tiempo para que éstas nuevamente sean foco de intensas críticas de expertos y ciudadanos comunes y corrientes como su servidor, debo aclarar que solamente soy un estudiante promedio, no tengo mayores conocimientos sobre la economía nacional ni sobre cómo funcionan las AFP, pero tengo derecho a dar mi opinión sobre lo que estoy viendo, en este caso, que sea noticia que el hijo de una mujer fallecida haya tenido que acudir a tribunales de justicia para poder hacerse con el dinero que le corresponde como legítimo heredero, ¿No se supone que esos dineros nos pertenecen a nosotros? ¿Por qué siempre tienen que estar escondiéndonos nuestro dinero que juntamos con el sudor de nuestra frente? Me parece insólito y hasta rabia me da que tenga que existir tanta burocracia y tantos trámites para al fin obtener lo que nos pertenece, pareciera que lo único que quieren es hacerse los desentendidos e imponiendo sus propias reglas quieren quedarse con nuestros fondos, entiendan de una vez, ese dinero NO les pertenece.

Es deber de nosotros como chilenos informarnos más sobre el tema y hacer valer nuestros derechos como fue el caso de este joven, que no nos hagan los lesos como diría mi querida abuela, la única manera de tener un futuro más justo y digno para todos es a través de la información y de la lucha, quedarnos callados no cambiará nada.