Por: Fernando Ávila F.

Jaime Alfonso Monje Zúñiga, tenía 35 años al momento que el pasado 7 de julio de este año sufrió un fatal accidente practicando deporte en su bicicleta en el sector cruce Las Coloradas, cuando se dirigía hacia Chancón. Técnico agrícola era el mayor de tres hermanos y, precisamente su hermana, Nataly Monje Zúñiga, indicó que en ese sector del accidente se acaba la ciclovía del cruce Las Coloradas, hasta llegar a Tuniche, por lo que siguió por la misma calzada, donde fue impactado por un camión.

Producto del impacto cae al suelo y un segundo camión que venía atrás lo atropella. Ninguno de los conductores prestó ayuda y, ambos conductores se dieron a la fuga, por lo que toda información que en primera instancia reunió la familia fue aportada por vecinos del sector. Gracias a cámaras de seguridad de una de las casas del sector y otras de un servicentro ubicado a la entrada de Chancón, las que fueron facilitadas a carabineros, se pudo identificar las patentes de los camiones, logrando detener a los dos conductores, quienes pasaron al control de detención quedando con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, investigacion que sigue en curso con un plazo de 90 días. Los imputados no conducían con alcohol en su cuerpo y fueron formalizados por el cuasidelito de homicidio.

La investigación en estos momentos la tiene personal de la SIAT de carabineros quienes han realizado pericias en el lugar, así como a la bicicleta. La familia del joven si bien cree que los conductores no tuvieron la intención de atropellarlo, no están de acuerdo con estas medidas cautelares, ya que huyeron, lo que agrava el delito, sumado a que no prestaron ayuda. Es por ello que piden justicia, debido a que ambos conductores tenían antecedentes penales por delitos anteriores, incluso uno de ellos una causa pendiente por manejo en estado de ebriedad.

La familia espera justicia, ya que existe la posibilidad de realizar un juicio abreviado y si es que son condenados, su pena la podrían cumplir en libertad, sin embargo, para la familia, existe la agravante de no haber prestado ayuda. El dolor de la familia se hace aún más presente, debido a que Nataly Monje recuerda que hace 25 años, en el sector de El Manzano, cercanías de Las Cabras, su familia sufrió también un accidente automovilístico con una persona que conducía en estado de ebriedad.

Fue un 15 de junio del año 1997, donde falleció el padre de la familia y la abuela materna, hechos que los marcó como familia y, que con la muerte de Jaime, la tristeza, el dolor y los recuerdos vuelven a estar presentes, teniendo en cuenta que al momento de ser detenidos los actuales imputados reconocieron haber participado en el fatal hecho que le quitó la vida a un joven deportista.

Para este sábado 23 de julio está programada una cicletada velatón en memoria de Jaime, en el camino Tuniche, cruce Las Coloradas a partir de las 12 del día, donde los asistentes pedirán, “Justicia Para Jaime”.