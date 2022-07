Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy el cansancio y la desesperación podrían llegar a manifestarse exteriormente de una manera evidente, haciéndote protagonista de una de esas escenas que no soportas cuando ves en los demás. Una vez que recuperes la calma, te arrepentirás, pero no habrá marcha atrás.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Bendecido tu signo por Mercurio, te mostrarás trabajador y voluntarioso y llevarás a buen término tus obligaciones por mucho que éstas te cansen o te agobien. Evitarás los gastos superfluos y podrás ahorrar para lo que realmente te interesa.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hay alguien cerca de ti empeñado en organizar tu vida. Tal vez tu imagen educada y frágil haya dado pie a un sentimiento de protección por su parte, de forma que tendrás que esforzarte para explicarle que controlas perfectamente tus cosas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No trates de imponer tu criterio a toda costa en las discusiones de pareja o de familia. Si actúas con mano izquierda, verás cómo la otra persona acaba de darse cuenta por sí misma de su error. Te evitarás muchos sobresaltos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un día excelente en el que serás capaz de ver el lado positivo de las cosas. Eso te ayudará a la hora de tomar decisiones y te hará sentir más seguro con los resultados de las mismas. Buen momento para las inversiones, más o menos modestas, a las que puedas hacer frente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

En el plano personal podrías tener una sorpresa muy positiva incluso con beneficios de tipo económico a corto plazo. No tendrás que preocuparte por la organización ni el orden en el hogar, alguien lo hará por ti, facilitándote la dedicación plena a otras tareas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La desconfianza no puede marcar tu vida. Lo bueno te llegará gracias al buen talante de las personas con las que no te codeas habitualmente, y de quienes comprobarás también lo mucho que tienen para un intercambio interesante.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vivirás hoy momentos de intimidad no buscada con alguna persona de tu entorno que te elija para contarte sus penas. Si no te pide expresamente un consejo, mantente al margen, de lo contrario acabarás enredado en discusiones futuras.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No permitas que los sentimientos se inmiscuyan en tu trabajo, donde ya estás suficientemente considerado. Las afinidades deben quedar fuera, porque de lo contrario acabarás realizando tareas que no te corresponden y no te serán recompensadas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás que enfrentarte a un problema familiar que tenías olvidado pero no resuelto. Si te acercas un poco más a tus seres queridos, comprobarás que uno se siente menos solo, y que su cariño ayuda en los momentos difíciles. Buena racha en los juegos de azar.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No te obsesiones con los asuntos de pareja y date un respiro, aunque algunos compromisos pueden romperse. Esto último tal vez sea lo mejor si estás coartando tu desarrollo personal para favorecer la estabilidad de la pareja.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te llegará una oferta laboral muy interesante a la que deberías responder lo antes posible. Sin embargo, hoy no es el día apropiado para tomar decisiones precipitadas y será mucho mejor que pidas unos días para reflexionar.