Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Si tiendes a olvidarte del mantenimiento de tu automóvil, procura echarle un vistazo al libro de instrucciones si no quieres sufrir alguna avería precisamente en tus horas de ocio. Déjate aconsejar por los entendidos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las relaciones amorosas que estén fundamentadas en la confianza y la amistad vivirán hoy un momento confuso y delicado. Los sentimientos apasionados desaparecerán, dejando lugar a la duda y los remordimientos. El ejercicio te liberará de las preocupaciones.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El cuidado de la imagen te importará en el día de hoy, llegando a ocupar gran parte de tu tiempo. El aseo personal y la estética harán que te encuentres sano y saludable, de buen humor y dispuesto a comerte el mundo. La seducción será tu principal arma en estos días.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No te agobies demasiado por las cuestiones de dinero, que serán fácilmente resueltas y no tendrán más consecuencias que tu propio nerviosismo. Lo importante es que mantienes una forma física envidiable y un ambiente familiar armonioso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Una enfermedad o simplemente la prevención de un mal mayor harán que tengas que dar un frenazo a tu ritmo vital. Sentirás que te han cortado las alas y que no puedes, ya no volar, sino ni siquiera andar. Exagerarás en tus quejas y te convertirás en el paciente impaciente.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La época de turbulencias vivida últimamente toca su fin; a partir de hoy puedes respirar con calma y disfrutar de un poco de silencio, tanto externo como interno, con la suficiente claridad de ideas como para pensar en tu futuro.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Cuando pensabas que en tu trabajo habías tocado techo, aparecen nuevas posibilidades por el cambio de jefes o de actividades. Debes prestar atención a tus opciones y mostrarte positivo. En tiempos de zozobra conviene nadar y guardar la ropa.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El día te exigirá resolución. Recurres demasiado a la diplomacia y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir, pero hoy deberás dejar las cosas claras a quienes creen que no eres capaz de imponerte, a pesar de que lleves razón.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Buenas noticias te llegarán del ámbito familiar en este día, por otra parte bastante agitado en las relaciones sociales: recibirás alguna llamada telefónica de gente con la que hace tiempo no tienes contacto, lo que facilitará el contacto con viejos amigos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tus múltiples compromisos pueden traerte problemas para dividir tu tiempo entre todos y atender a cada uno tal y como se merece. No trates de cambiar tu situación, ya no hay vuelta de hoja y deberás esperar a otro día libre para reservarte unas horas para ti mismo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El orgullo es hoy tu punto más débil. El exceso de energía en tu interior que te proporcionan los astros puede hacer que tu estado de ánimo experimente una subida repentina, haciéndote creer que eres más de lo que en realidad eres. Tu relación de pareja se verá perjudicada por ello.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No intentes racionalizar lo que te está ocurriendo en el apartado sentimental, déjate llevar por los sentimientos, las equivocaciones enseñan mucho. Todas estas cuestiones se pueden traducir en desarreglos de tipo gástrico.