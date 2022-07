Por Julio César Moreira

Fotos: Nico Carrasco.

-Mi papá me preguntó qué iba a estudiar. Yo le dije: arte-

Don Alberto, administrador del fundo La Nivana, de La Compañía, en Graneros, golpeó la mesa con su ruda mano.

– ¡Te vas a morir de hambre!. Tienes que ser médico o estudiar leyes- le enrostró su progenitor.

Ese diálogo, que imaginamos debió ser bastante áspero, a Germán Ruz Baeza-El Loco Ruz-, artista plástico rancagüino de reconocida trayectoria, nunca se le borró de la memoria.

Hoy, a sus 86 años, al narrar aquel momento, su sonrisa es de comprensión y de recuerdo cariñoso hacia su padre.

Nos cuenta que, pese a la influencia del mundo rural, desde muy pequeño sintió una gran atracción por el dibujo y la pintura. Devoraba los Topaze (1931 1970 ); una revista de sátira política de Coke (Jorge Délano)

-Me gustaban los dibujos- rememora este hombre, afincado hoy en la vecina Machalí. Tanto así que, cuando tenía 15 años, “hacíamos una revista, en el colegio de Los Maristas, de la que yo era el dibujante y diagramador”.

– ¿Qué decía tu familia, por esta afición tuya? –

-Mi madre (Ana), que murió cuando yo era muy joven, me consideraba alguien especial. A los 7 hermanos nos compraba una armónica y a mí me tocaba una de este calado -señala- para aclarar que era la más grande.

Su padre quedó ciego a los 50 año; y aunque “fue un golpe para él, que le saliera un hijo artista, una vez me dijo: Me gustaría que me dieran, por cinco minutos mi vista, para ver las cosas que hace Germán”, expresa, casi en un susurro.

Reconoce que uno de sus hermanos tallaba en madera “y era bueno”, pero no abrazó el arte como forma de vida.

– ¿De dónde proviene tu gusto por lo artístico? –

-De mi mamá. Por ella me enteré que tenía unos parientes en Málaga, España, que eran artistas.

Se para de la mesa y busca entre los estantes de su biblioteca. Da con un pedazo de madera, sobre el cual se observan- por ambos lados- sendos paisajes.

-Este cuadro lo pintó mi mamá. Esta fue la primera clase que me dio sobre la técnica del óleo. En él están sus huellas, porque usó sus dedos para pintarlo-, nos dice, sin poder contener la emoción.

A raíz de lo revelado por su madre, Ruz viajó a España, a conocer sus raíces artísticas.

¿Con qué se encontró allá?. Resultó que uno de sus parientes era un “gran pintor”. También había un concertista en piano y una violinista; todo lo cual le hizo reafirmar el camino escogido.

Germán Ruz es autodidacta. Pero un autodidacta con mucha suerte, porque fue alumno, por 3 años, de Israel Roa. Y nada menos que en el Bellas Artes, como alumno libre.

Todo ocurrió cuando el maestro trajo una exposición a Rancagua, en 1965. Germán tenía 20 años.

En reiteradas ocasiones, el joven Ruz concurrió a ver la muestra, lo que llamó la atención del pintor expresionista chileno (1909-2002)-

-Me preguntó, “por qué vienes a verme tantas veces”. Le dije que yo también intentaba pintar. Lo invité a mi casa. Le mostré un montón de acuarelas que yo tenía. Nos bebimos un vino. Él tomó las acuarelas, las miró y se despidió. Quedé desilusionado, porque no me dijo nada. Dejé de ir a sus exposiciones. Pero un día volví. Me dijo ¡qué bueno que hayas vuelto!. Me hizo la oferta de asistir, como alumno libre, en el Bellas Artes. ¡Imagínese estudiar con él! Estuve 3 años en la cátedra de acuarela. Y gratis-

Pero Ruz no sólo es pintor. También escultor; realiza grabados en cobre y dibujos a lápiz.

Entre sus obras están las esculturas del Minero y del Bombero, en la Alameda; y La Familia Minera, en la Carretera El Cobre.

Se agrega un número indeterminado de pinturas, al punto “que mi currículo llega a ser aburrido de largo”, confiesa.

-Como todo artista, tu vida no puede haber sido muy ordenada. Me imagino-

-Creo que sí. Cuando me separé, por primera vez, me fui a Isla de Pascua. Estuve entre 1970 y 1976, yendo y viniendo. Viví experiencias distintas a las de otras personas.

Allá hice un libro. Conocí personajes muy especiales como el que se creía El Hombre Nuclear o el que vestía un traje que por dentro estaba lleno de herramientas-

No la pasó muy bien, cuando todo Rapa Nui lo buscó, “para pegarme”, por dejar la isla a oscuras, durante una semana, confiesa.

Se tuvo que “fondear “, en la cueva Ana Kai Tangaka (Cueva Come Gente), hasta que amainó la “tempestad” rapa nui.

-¿Te enamoraste de alguna pascuense?-

-Traté, por lo menos. Lo bueno que tienen (las mujeres) es que son directas para decirte sí o no.

– ¿Te ha servido el arte, para mantener a tu familia (dos hijos y dos hijas)? –

– Me considero exitoso en la parte artística. En lo económico, un fracaso. Pero, de alguna manera he sobrevivido-

Reconoce que Rancagua ha sido el “centro” de todo lo que ha hecho.

Por lo mismo, le gustaría que lo recordaran “como una persona que trató de dejar una marca donde vivió”.

Y todo, admite, lo hizo en la compañía de la cuerda locura que acompaña a los creadores.

Esa misma locura que, nos confiesa- no sé si en serio o en broma-, cuando siente nostalgia, lo lleva a bailar con una escultura femenina, hecha con alambres de rejilla, urdida por sus propias manos.

-Lástima que termino todo rasguñado-, nos dice, en tanto lanza una pícara risotada.