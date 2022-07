La Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, la Dra. Sofía Valenzuela Águila, visitó nuestro medio de comunicación para dar a conocer el lanzamiento de los Concursos Nacionales “Ciencia Pública” de Divulgación y Socialización del Conocimiento, pero antes hablamos sobre el nuevo Ministerio de Ciencias que nació el 2019.

Al respecto Valenzuela explicó que “Ante no teníamos ministerio, y las iniciativas se ejecutaban a través del Ministerio de Educación y otros afines, hoy tenemos la institucionalidad que abarca todas las regiones de Chile, pero tenemos cinco seremis porque estamos divididos en macrozonas, en mi caso tengo a cargo las regiones de O´Higgins, el Maule, Bio Bio y Ñuble. El Ministerio nos da más fortalezas y organización para definir el desarrollo científico, tecnológico de conocimiento y la innovación en nuestro país, antiguamente los programas se ejecutaban a través de Conicyt que financiaba distintas líneas de proyecto, hoy día la mayoría están albergados bajo la nueva institución”.

Según la seremi de la macrozona sur, uno de los objetivos del Ministerio es “la democratización del conocimiento y como lo acercamos a las diferentes comunidades, el cual es un eje principal del presidente Gabriel Boric. También buscamos relevar el rol de ciencia y tecnología en los distintos territorios y regiones. Cuando uno habla de ciencias piensa en las ciencias naturales, física, astronomía, la física y la matemática que son las típicas áreas científicas, por lo que hoy en día estamos dándole un fuerte énfasis a las ciencias sociales, al arte, a las humanidades, a las comunicaciones, a la educación. Muchas veces creemos que todas estas áreas no hacen investigación, lo cual es falso, ya que lo que conocemos hoy de ellas son gracias a ese desarrollo de investigación, tecnología e innovación”.

Concursos Nacionales “Ciencia Pública”

Uno de los objetivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es potenciar la apropiación social del conocimiento, para ello es el programa Ciencia Pública que busca generar espacios e instrumentos de socialización del conocimiento fuera del sistema educativo. Como parte de este objetivo, el año 2020 se lanza la primera versión del Concurso Nacional de Proyectos “Ciencia Pública” de Divulgación y Socialización del Conocimiento, que busca ampliar la dimensión del concepto “divulgación” incorporando el concepto de “socialización del conocimiento”, entendido como el proceso social en que las personas se apropian del conocimiento científico a través de las interacciones y experiencias significativas en los distintos espacios cotidianos.

La doctora Sofía Valenzuela Águila explicó que la convocatoria 2022 es la tercera desde su creación y que actualmente están abiertos 3 llamados: Concurso Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Espacios Públicos Regionales de Divulgación y Socialización del Conocimiento (Nombre corto: Concurso Nacional Ciencia Pública de Espacios Públicos Regionales); Concurso Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Productos de Divulgación del Conocimiento (Nombre corto: Concurso Nacional Ciencia Pública de Productos de Divulgación); y el Concurso Nacional Ciencia Pública de Proyectos Comunitarios para la Generación y Difusión de Conocimiento Local (Nombre corto: Concurso Nacional Ciencia Pública de Proyectos Comunitarios)

La convocatoria se mantendrá abierta desde el 01 de julio y hasta el 10 de agosto y para conocer más puede visitar la página www.cienciapublica.cl/concursos .

Revisa toda la entrevista en

https://youtu.be/bAV89ji4HOE

Espacios Públicos Regionales

Objetivo: promover el desarrollo e implementación, en todas las regiones del país, de espacios públicos (abiertos o cerrados) dedicados a la divulgación y socialización de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), mediante el desarrollo de experiencias memorables.

Quiénes pueden postular: personas jurídicas

Qué proyectos se pueden financiar: exposiciones, instalaciones o exhibiciones que tengan por objetivo comunicar contenido CTCI mediante el desarrollo de experiencias memorables. No se financiarán instalaciones itinerantes ni eventos.

Montos: 60 millones de pesos, como máximo, para proyectos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, y un monto máximo de 50 millones, por proyecto, para las demás regiones del país.»

Productos de Divulgación

Objetivo: promover el desarrollo y distribución de productos, en diversos formatos, destinados a la divulgación de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de manera transdisciplinar y orientados a fortalecer la inclusión de audiencias diversas en el desarrollo de la CTCI.

Quiénes pueden postular: personas naturales o jurídicas

Qué proyectos se pueden financiar: se financiarán solamente los siguientes tipos de productos: audiovisuales, animaciones, obras escénicas, espectáculos, juegos y videojuegos, aplicaciones para dispositivos móviles y publicaciones (libros, revistas). No se permite el financiamiento de sitios web como producto de divulgación. Sólo se financiarán proyectos nuevos, es decir que no hayan sido desarrollados con anterioridad. No se financiarán cambios de formato. Se financiarán productos para todo tipo de público siempre que no se oriente su uso al ámbito escolar y/o a las comunidades educativas.

Monto: 25 millones de pesos, como máximo, por proyecto.

Proyectos Comunitarios

Objetivo: promover el desarrollo de proyectos comunitarios que busquen resolver problemáticas y/o generar conocimiento a partir de las necesidades e intereses de las propias comunidades, promoviendo la participación de las mismas y el trabajo con instituciones y/o especialistas vinculados a la CTCI.

Quiénes pueden postular: juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que a la fecha de postulación cuenten con Personalidad Jurídica vigente. No podrán postular a este concurso, fundaciones ni corporaciones, sean estas de derecho público o privado.

Qué proyectos se pueden financiar: proyectos que aborden problemáticas locales y/o que busquen la generación de conocimiento local a partir de las necesidades e intereses de las propias comunidades y que cuenten con el apoyo de profesionales o instituciones vinculados a la CTCI.

Montos: 8 millones de pesos, como máximo, por proyecto