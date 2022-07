Hace un par de días, se dio a conocer el programa piloto para comercializar 6.000 cilindros de gas de 15 kilos, los que podrán ser adquiridos por los beneficiarios en 15.200 pesos cada uno.

El programa, que en primer término iniciará su etapa inicial durante esta semana en San Fernando, beneficiará en total a 3 mil familias de un catastro que fue elaborado y entregado por el Ministerio de Energía, la Asociación de Municipalidades Libres y Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo, en base al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso significa que las personas que son parte de este plan, corresponden al 40 por ciento de los hogares más vulnerables del país.

Según el cronograma, el piloto verá la luz en la capital provincial de Colchagua, para mil familias. Luego, en agosto continuará en Chiguayante, para seguir en Quintero. Eso sí, desde el municipio sanfernandino desconoce el hecho.

SORPRENDIDOS

A través de un comunicado, la municipalidad lamentó no haber sido informada oportunamente respecto a los anuncios formulados. Al respecto, el Alcalde Pablo Silva Pérez, acusó falta de transparencia de los actores involucrados en el proceso, considerando que desde mayo pasado el municipio se puso a disposición para colaborar en la logística de esta iniciativa trascendente para beneficiar los grupos prioritarios de la comuna ante la llegada del invierno y la crisis económica que afecta al país.

“Nos contactó la directiva de Asociación de Municipios Libres (AML) para comentarnos del interés que tenían ellos de un plan piloto para conseguir gas a precio justo y que este proyecto era apoyado por el Gobierno; nos pedían la colaboración como municipalidad para empezar este piloto en la comuna de San Fernando ya que ENAP posee su planta en la comuna. Nos pidieron la colaboración a través de Dideco para hacer un levantamiento de la población vulnerable, especialmente adultos mayores que pudieran optar a este beneficio, porque en un primer momento eran 3.000 los beneficiados, después como los repartieron entre otras municipalidades, ya nos bajaron a 1.000, pero seguimos trabajando en ese proyecto”, dijo el jefe comunal.

Por lo anterior, la autoridad manifestó que los anuncios oficiales lo tomaron por sorpresa, pues “a nosotros no se nos ha comunicado absolutamente nada. No sabemos el valor en que va a quedar el balón de gas finalmente, ni cómo se van a distribuir y, por lo tanto, lo lamentamos, pero no podemos dar hoy día una respuesta a nuestros vecinos”.

LLAMADO A LA CALMA

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), a través de su director Cristian Díaz Correa, se formuló un llamado a la calma de la comunidad de San Fernando ante la puesta en marcha del plan.

“El requerimiento que nos pidió en su momento ENAP y la Asociación de Municipios Libres (AML) fue la de elaborar listado con 1.000 personas (…) nosotros hicimos un despeje como Dirección de Desarrollo Comunitario con el Programa Familias que viene del Ministerio de Desarrollo Social, Programa Vínculos y Condominio de Viviendas Tuteladas y ahí hicimos un total de 1.000 personas, considerando prácticamente un 70 por ciento de los adultos mayores”, explicó el directivo.

Díaz expresó que el listado con los beneficiarios será comunicado oficialmente cuando ENAP y la Asociación de Municipios Libres entreguen la información oficial del precio y la fecha de cuándo va a empezar el piloto en San Fernando.

Finalmente, el municipio, destacó que siempre tuvo el espíritu de colaboración con las entidades involucradas en el tema y los requerimientos que se solicitaron para la logística del proceso.