Pan de cada día, lamentablemente. Este domingo un hecho policial remeció a la ciudad. Dos muertos, por impactos de bala, en la esquina de Diego de Almagro y la avenida República, a pocas cuadras del centro comunal.

El caso, que está en investigación por parte del Ministerio Público y las policías, nuevamente pone en el tape la inseguridad que sienten los vecinos no solo de Rancagua, sino que de otras comunas también.

La semana pasada, en el mismísimo Paseo Independencia, un grupo de sujetos que provenía desde Santiago marcó a su víctima para luego robarle una mochila con dinero que había retirado desde una sucursal bancaria y a plena luz del día. El caso se viralizó a través de redes sociales justamente porque hubo registro audiovisual y gracias a eso el malhechor fue capturado.

Hoy la ciudad ya no es como antes, donde se podía caminar con relativa tranquilidad por sus calles. Este domingo, una vecina, me comentó del miedo que le dio ir a realizar compras en el centro a tal punto que estuvo no más de 10 minutos y se vio obligada a tomar un colectivo de vuelta a su hogar. Allí donde están concentradas todas las instituciones, los grandes comercios, la vida de la ciudad, lugar que precisamente es uno de los más resguardados de la capital regional.

Llegó la hora de que todos los entes que tienen que ver con la seguridad logren encontrar la fórmula de recuperar esa tranquilidad que se extraña, para que esa vecina pueda nuevamente ir al centro con la calma que acostumbraba.

Ricardo Obando, editor.