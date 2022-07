Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Deberías apoyar todo lo posible a tu familia y a las personas que tienes más cercanas; te esfuerzas en ocasiones demasiado en el trabajo cuando sabes perfectamente que no te servirá de mucho y te quita demasiado tiempo para lo importante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tienes tanta fuerza dentro, que los que pasan a tu lado la perciben como vitalidad. No podrás poner excusas para no hacer ejercicio, siempre que te acompaña estos días la salud.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los nacidos bajo el signo de Géminis pueden vivir hoy sensaciones agridulces en el ámbito laboral o familiar, porque a las buenas noticias propias contrarrestarán otras no tan positivas para una persona cercana.

Leetambién... Contenido no diponible

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El final de un periodo en el que llevas estancado un tiempo se acerca y con ese motivo, te preparas para una gran aventura. Tu vida personal puede dar un vuelco en las próximas semanas y los astros te mandan señales que te marcan el camino que tienes que seguir.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Aunque tienes el firme propósito de mantener una relación estable, no podrás evitar que tu pareja se marche. Piensa que quizá sea lo mejor si no quieres perder de vista para siempre a la persona amada. En el amor, hay que saber respetar.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Descubrirás hoy que tu afán por ser tan analítico no te crea más que un malestar o un estrés innecesario, que otros no tienen porque no se preocupan tanto por las pequeñas cosas de cada día que no llevan a ninguna parte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las relaciones tormentosas con algún amigo volverán por su cauce habitual en estos días de vuelta a la normalidad y la rutina. No obstante, recuerda que el dinero compartido y las finanzas conjuntas deben dejar de lado los sentimientos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si vuelves de las vacaciones, por mucho que te empeñes no es posible que te pongas al día en el trabajo en una sola jornada. Tendrás que recuperar poco a poco, aunque probablemente te apremien a hacer alguna hora extra.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El dinero pasa a ser una de las prioridades en estos momentos. Tienes algunos gastos imprevistos y necesitas estabilizarte en este sentido. Los amigos harán lo posible, pero deberías pensar en tener un fondo de reserva para estos casos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Vivirás una jornada en la que todo irá sobre ruedas para llegar al punto de encontrar a una persona que, aunque de forma efímera, te hará sentir sentimientos nuevos para ti. Un abanico de posibilidades estará en tu mano.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Los astros beneficiarán hoy especialmente a todos los nativos que quieran prosperar en el terreno de las artes escénicas; en general, la jornada se presta para el baile, la danza y la expresión musical.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Hoy podrías tener mucho éxito en pruebas de tipo físico o deportivo. Tu cuerpo responde por encima de tus expectativas al esfuerzo realizado con anterioridad. Mentalmente la energía no es tan abundante, pero se mantendrá en un nivel estable. Gran día para las primeras citas.