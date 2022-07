Por: Fernando Ávila F.

Foto: Héctor Vargas.

De un robo fueron víctima las dependencias del Servicio de Migraciones de la Región de O’Higgins, ubicadas en pleno centro de Rancagua. Según lo dado a conocer por el Comisario de la PDI, Carlos Reyes, perteneciente a la Brigada de Robos Mostazal, se solicitó la presencia en el lugar de personal de la PDI por orden de la Fiscalía Local de Rancagua.

Se investiga el delito de robo en lugar no habitado, ya que se llevaron una estufa, una mesa y mercadería. No se llevaron documentación, pese a que según el Comisario existen indicios que indican que se ingresó a oficinas donde habían importantes documentos, así como a otras no se logró concretar el acceso.

El hecho habría ocurrido el día viernes tras el cierre de la oficina, hasta la madrugada de este lunes, situación que está siendo investigada. No existen indicios de fuerza en los accesos principales por lo que una de las hipótesis que se trabaja es que él o los responsables tenían acceso a la dependencia.