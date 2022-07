En O´Higgins y en Rancagua especialmente estamos lamentablemente acostumbrados a pagar bencinas caras. Los combustibles son generalmente más caros en nuestra zona que en otras regiones del país, y mucho más caro que en la región metropolitana.

Pero el alza de los precios ha sido sostenido este año no solo para O´Higgins sino para todo el país y el futuro, de acuerdo a los analistas, parece ser lamentablemente tan oscuro como el petróleo. Un sondeo realizado por Reuters a 34 economistas pronosticó que el crudo promediaría US$ 106,82 por barril en 2022, la estimación más alta hasta ahora, mientras que para 2023 no se estima una mejora, mientras no aumente la capacidad de producción mundial y persista el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania.

Sin embargo, para nuestro país no son los factores internacionales el mayor problema, sino el impuesto específico que corresponde al 46% del valor final de la venta de gasolina, y a un 23% del valor final del petróleo diésel.

Se suponía que este impuesto sería solo por un tiempo, pero desde que fue incorporado tras el gran terremoto de 1985 con el fin de generar recursos para reconstruir los caminos dañados por el sismo, ha sido mantenido gobierno tras gobierno, transformándose lo transitorio en permanente. Y si bien este impuesto genera grandes recursos para el fisco, lejos están de ser destinados a su fin original ya que las grandes carreteras son concesionadas, construidas y mantenidas por privados y pagados con los peajes que todos pagamos cuando transitamos por estas rutas.

El impuesto a las bencinas representa del orden del 5,5% de los ingresos tributarios del Fisco, por tanto ha sido gravitante para la billetera fiscal los últimos 30 años, y parece que lo seguirá siendo, pues en su último Informe de Finanzas Públicas, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda proyectó ingresos por US$ 2.130 millones por el impuesto específico a los combustibles este año, lo que implica un aumento de 5,2% en comparación a 2021.

Un análisis realista, entonces, sugiere estudiar alternativas que no signifiquen su eliminación, pero sí su rebaja. Al menos en periodos de alta inflación.

Por otra parte, si se quiere incentivar una mayor conciencia ambiental vía impuestos, lo correcto también sería incluir a otros combustibles. Los impuestos verdes son imprescindibles para aquellos países que aspiran a tener un compromiso con la sustentabilidad, pero uno de sus fundamentos es que lo recaudado se destine a políticas medioambientales y al desarrollo de energías limpias.

Luis Fernando González V.

Sub Director