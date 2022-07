Por: Gisella Abarca Aránguiz.

Fotos Nico Carrasco.

Una preocupante acusación realizó el consejero Regional, Lenin Arroyo; junto a la concejala de Rancagua María del Carmen Orueta, quienes este martes llegaron hasta la Superintendencia de Educación en O’Higgins para que se investigue los hechos que han ocurrido en el colegio Aurora de Chile.

Según denunciaron las autoridades, en este recinto educativo municipal, desde el 14 de junio -una semana antes de salir de vacaciones de invierno- los estudiantes beneficiados habrían estado recibiendo colaciones frías. Esto dado que las cañerías de gas de la cocina se encuentran en mal estado y no habrían sido reparadas por la Corporación Municipal (CORMUN) como sostenedor, pese a que se habría encontrado en conocimiento de la situación desde hace más de un mes.

“SON COLACIONES MISERABLES”

Así lo indicó el Consejero Regional, Lenin Arroyo “son colaciones de hambre, miserables, que no fortalecen la salud de un educando. No puedo entender cómo hay tanta negligencia. Esta situación se vive desde al menos el 14 de junio. Las cañerías de gas están malas por eso no pueden cocinarles ni tener un desayuno o almuerzo caliente. Esto lo sabe la CORMUN y no han hecho nada pese a que les han solicitado la reparación de esos artefactos. Es inhumano exponer a los niños al frío y las bajas temperaturas de cada mañana para que lleguen a su escuela y les den un jugo frío y medio pan. Mientras, ellos en sus oficinas de la CORMUN gozan de buena salud, café caliente y estufa. Es realmente increíble”, aseguró.

Arroyo ofuscado por la situación solicitó la renuncia del director de la CORMUN agregando que “según un registro que tenemos el 14 de junio quedó notificada la CORMUN que ha sido negligente. Quedaron comprometidos de ir a solucionar este problema durante las vacaciones de invierno que era lo que se esperaba, tres semanas al menos en que podían hacer la pega, no la hicieron, y los niños retornan a clases encontrándose en la misma situación, recibiendo una caja de jugo y un pedazo de pan. Esto se repite en el almuerzo y son alumnos que están con jornada escolar completa y es inaceptable”, aseguró.

Por su parte, la concejala por Rancagua María del Carmen Orueta dijo “estamos requiriendo todos los antecedentes por las denuncias que nos hicieron los apoderados para manifestar nuestro reclamo frente a estos hechos. No puede ser que los niños pasen por esto. Ellos necesitan calorías muy temprano en la mañana, están en jornada completa, pero lo peor es que nadie se ha preocupado de venir a reparar esas cañerías y devolverles el estándar que estos escolares merecen. Vamos a presentar nuestro reclamo a la autoridad que corresponde”.

COLACIONES FRIAS

Según la información entregada al colegio desde la CORMUN, la minuta autorizada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por contingencia para la entrega de colaciones frías, el desayuno se componía de una porción líquida más una porción sólida, alternativa que incluye una leche acompañada de cereales. Mientras que el almuerzo frío incluye un sándwich que está compuesto por un pan, proteína y agregado, además de una porción de frutos secos, un postre de fruta en la que puede ser natural, conserva, compota o puré o postre de leche y agua (ver foto), situación que según los denunciantes no se estaría cumpliendo.

Este jueves comienzan los arreglos de la red de gas del colegio

Luego de nuestra consulta respecto a la alimentación que están recibiendo alumnos del Colegio Aurora de Chile, por medio de un comunicado la Corporación Municipal de Rancagua informó que “Bajo ningún punto de vista existe vulneración de derechos hacia nuestros niños, niñas y jóvenes, puesto que las raciones entregadas por JUNAEB (independiente a que sean calientes o frías), están calculadas para cumplir con el valor nutricional requerido por quienes lo reciben”.

Respecto a las obras de mantención de la red de abastecimiento de gas del casino de dicho establecimiento, indicaron que “están programadas para ser ejecutadas entre el 28 de julio al 31 del mismo mes”.

Desde la entidad en cuestión añadieron que “como Corporación Municipal afirmamos nuestro compromiso con la educación pública y por ello estamos trabajando en obras de mantención, conservación y mejoramiento en aquellos establecimientos que no recibían atención desde hace más de 12 años y que gracias a los lineamientos entregados por el presidente del Directorio de la Corporación Municipal y alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, hoy podrán contar con espacios más adecuados, modernización de servicios de suministros básicos y por ende, favorecerá los procesos de enseñanza – aprendizaje”.