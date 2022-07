“Vanidad de vanidades, todo es vanidad…Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su mente. También esto es vanidad” nos dice el apasionado Qoheleth (libro de Eclesiastés1,2;2,21-23) Entendiendo la palabra vanidad como fútil, vacío y sin sentido ante la vida, ¿Quién podría decir que no ha sentido estas palabras como suyas alguna vez? La vida nos muestra cotidianamente distintos acontecimientos que nos desaniman en el camino: la televisión especialmente y los espacios virtuales en general, delatan una realidad que nos abruma y exige, por lo menos, una reflexión de nuestra parte. Nos quejamos de que la sociedad ha cambiado, de que hay tantos asaltos y asesinatos diariamente en el mundo, y Chile no es la excepción, que nada es como antes, en fin. Todo lo anterior es una verdad innegable, nada es “como” antes. Pero el “como” marca la diferencia, pues si somos objetivos en nuestra reflexión, siempre han existido asesinatos, siempre ha existido vulneración de derechos y dignidad humanos, siempre han existido personas con un gusto singular por lo ajeno, desde épocas primigenias ha existido el pecado y desde antes, el mal que lo provocó. Digo el “como” porque cambian las formas, pero se mantiene el fondo, y hoy, ya sabemos, todo posee una rápida divulgación social a diferencia de otros tiempos. Es por eso, por esta especie de circulo sin fin de injusticias, violencias, pecado y mal, es que muchas veces sentimos dolorosamente como el Qoheleth, una especie de desesperanza, de vacuidad y vacío existencial. “Todo es vanidad”, es el pesimismo del que ve pasar la vida como una rueda interminable de calamidades, donde la alegría que empuja hacia el futuro se desvanece en el rumor de “lo mismo trágico”, de aquello que estanca el espíritu humano en el enfermizo discurso del “nada se puede hacer” “ya no hay solución”. Es en estas circunstancias donde aparecen aquellos que manejan este fatal diagnostico social y prometen cambios sociales sustanciales y la sociedad termina rindiéndose ante los pies de estos seudo-mesías. Y ya sabemos, todo sigue igual. Y continúan las preguntas y exclamaciones: para qué trabajar si todo será para otros, para qué tener hijos sin vendrán a sufrir a este mundo, para qué buscar lo justo y digno si siempre habrá corrupción, para qué cuidar tanto de los ancianos si pronto morirán, para que recoger la colilla de cigarro de la orilla de la playa si todo sucumbirá con el calentamiento global. ¡Basta! Es imperativo hoy que un sano sentido de la realidad no se confunda con un insano pesimismo sobre la misma. El vacío existencial no es nuestro destino final, pues el espíritu humano vive buscando sentido y caminos vitales, no tengamos miedo de alimentar ese sentido y de abrir esos caminos a nuestros niños y jóvenes que tanto los necesitan, también a nuestros adultos y adultos mayores. Creo firmemente que la respuesta al reclamo de Qoheleth está en Jesucristo, él es quien nos regala tantas lecciones de esperanza y de amor, y en estos tiempos de tantas vanidades, a colaborar siempre con el bien de los demás. Aprendamos de su amor incondicional, de su ser respetuoso de la dignidad humana; Él es verdadero Hombre y verdadero Dios, y que al acercarse a nuestra condición humana la enalteció y le concedió el camino de la verdadera vida, para construir un mundo donde reine la paz y la alegría.

Padre Gabriel Becerra