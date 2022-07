Por: Fernando Ávila F.

Tras una investigación coordinada entre la Fiscalía Local de Rancagua y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI perteneciente a la misma ciudad, permitió que, durante la jornada del miércoles, un hombre de 50 años de edad, fuese declarado culpable por el delito de secuestro con violación, en contra de su ex pareja. (La identidad del sujeto no se entrega de manera pública para no revictimizar a la mujer, la que mantuvo con el sujeto una relación sentimental).

El hecho habría ocurrido el 26 de julio del año pasado, cuando el sujeto, que llevaba cinco meses separado de la víctima, la habría esperado en el antejardín de la vivienda de la mujer, oportunidad en la cual la habría golpeado con un objeto contundente y subido forzosamente a un automóvil, para llevarla a un motel del sector La Cruz, en la comuna de Rancagua. En el lugar, el hombre habría amenazado con un arma a fogueo y el mismo objeto contundente antes utilizado a su ex pareja, con la finalidad de agredirla sexualmente.

Con los antecedentes recopilados por los oficiales investigadores, y el resultado de los exámenes médicos practicados a la víctima, la PDI habría acreditado el hecho denunciado, por lo que el imputado fue detenido en flagrancia por la policía civil.

Tras la finalización del juicio oral del imputado, durante la jornada del miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua determinó su culpabilidad por el delito de secuestro con violación y durante los próximos días se dará lectura a su condena.