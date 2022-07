Durante la madrugada de este jueves, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta 5 sur, a la altura del kilómetro 74, de norte a sur. Al lugar llegaron carabineros de la Primera Comisaría, quienes verifican que un vehículo menor había impactado a dos caballos, los que fallecieron en el lugar.

Se informó que el vehículo particular resultó con daños de consideración, pero no hubo personas lesionadas. En cuanto a los animales, no mantenían alguna marca que permitiera ubicar a su propietario, por lo que se desconoce a quien pertenecían. Se informó que se habilitó una pista de circulación para el trabajo de los equipos de emergencia.