Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu imagen puede ser importante en el día de hoy, así que cuídala. No desperdiciarás el tiempo eligiendo la ropa y esmerándote en tu cara o cabello; después, lo agradecerás. Buen momento para practicar deporte y arriesgarte en él prudentemente.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Pasarás el día ocupado con tus cosas. El trabajo te absorberá y no te dejará tiempo para los tuyos. Independencia disfrutarás aunque no la emplees en grandes cosas. Dificultades con las matemáticas y la contabilidad; tu cabeza no está ágil. Buen momento para la lectura.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Es posible que tu filosofía de vida esté cambiando a la vista de recientes acontecimientos que te han hecho ver las cosas desde otra óptica, aunque tus principios fundamentales no cambiarán, y eso es lo que debes hacer ver a quienes cuestionan tu actitud.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Llegan momentos bastante interesantes en el plano afectivo, con novedades relacionadas con tu pareja, posiblemente un cambio de actitud con respecto a tus deseos más íntimos, esos que en escasas ocasiones te has atrevido a explicar.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Es mejor que te centres en lo que tienes y dejes de fantasear con relaciones imposibles. Es posible que te estés perdiendo un montón de cosas por culpa de tu incapacidad de apreciar lo que tienes. Echa un vistazo a tu alrededor y toma un decisión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hoy te llenarás de propósitos que no cumplirás. Te enfurecerás por ello porque querrías ser más disciplinado. Por el contrario, tendrás satisfacciones en esa improvisación y esa falta de orden. Buen momento para acudir al médico a una revisión, aunque no te sientas mal.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás actuar de forma rápida y decidida ante las opciones de cambio que se dan ahora en tu ámbito de trabajo o en aquellos otros que te condicionan el día a día. Llegan vientos de cambio y debes aprovechar las oportunidades.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Contarás con el apoyo de las personas que tienes más cerca para tomar la decisión que más te convenga sin contar con nadie. Puede estar relacionada con un cambio de trabajo, de casa o incluso de pareja. Aunque haya alguien involucrado, debes ser tú el que valores las cosas positivas y las negativas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tal vez sea un día nublado o una noche de pesadillas, pero ni tú mismo sabrás por qué te levantas de tan mal talante. Los enfados con la gente de tu alrededor no tardarán en llegar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy te mostrarás muy sociable, tremendamente hablador y comunicativo y te gustará tener alrededor a personas cercanas, amigos y parientes. Te gustará la buena mesa y tendrás la despensa de casa llena de caprichos para ofrecer a tus invitados, que, en estas fechas, serán muchos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Después de una temporada tan próspera como la que has tenido, es lógico que te preocupes ante un inesperado y cuantioso gasto. Solucionarás el percance con la frialdad que te caracteriza en cuanto a finanzas se refiere.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Cambios muy interesantes se prevén tu trabajo, con posibles promociones profesionales en las que tendrás mucho que ganar. Tus ingresos se verán incrementados y podrás comenzar a pensar en vivir en la casa que siempre habías soñado.