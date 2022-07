Este jueves visitó Olivar y la localidad de Gultro el Subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo. Junto al Seremi del ramo, Gabriel Bosque; la directora Provincial de Educación Andrea Maldonado y el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López; fueron recibidos por la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero junto a autoridades comunales, directivos de educación comunal, profesores y alumnos del Colegio Gultro.

¿La razón de la visita? Informar sobre grandes anuncios en materia de transferencia de recursos, que fueron gestionados por el municipio y sus equipos profesionales al Ministerio de Educación, para mejorar la infraestructura escolar del establecimiento educacional básico del sector, así como también el traspaso de recursos para concluir las obras del Liceo Técnico de Gultro y también la obtención de recursos para realizar mejoras en temas de alcantarillado.

En el año 2015, periodo anterior de la alcaldesa Montero, ella se comprometió con el sector de Gultro, para gestionar los recursos para crear un liceo técnico que pudiera satisfacer los anhelos de muchos padres y jóvenes del sector. Un liceo que impartiera una educación de calidad, para que los adolescentes no tuvieran que salir de la comuna, para continuar sus estudios de enseñanza media. Esto quedó trunco los años posteriores, surgiendo una enseñanza media que no contaba con la infraestructura necesaria, y que sirviera para educar a los estudiantes de la comuna. Al regresar al municipio, el año 2021, la primera prioridad fue reconstruir lo que se había comenzado, y se comenzó a gestionar los recursos que fueron anunciados ayer por el Subsecretario de Educación.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

En este contexto el Subsecretario Cataldo declaró “Estas son muy buenas noticias. Hoy (ayer) se han hecho varios anuncios en materia de infraestructura que apuntan a mejorar las condiciones en que se desarrollan los procesos de aprendizaje y enseñanza. Como hemos dicho, dentro del contexto del plan de reactivación educativa integral ‘Seamos Comunidad’, uno de los pilares es la infraestructura. Y hoy día, estamos consumando inversiones que superan la centena de millones de pesos. Estamos haciendo una inversión de 112 millones en el Colegio Gultro en materia de emergencia; estamos haciendo una inversión de conservación que llega casi a los 300 millones de pesos, más otra inversión equivalente de más de 100 millones de pesos en el caso de la educación media para poder descomprimir y mejorar las condiciones de habitabilidad en general que tienen los estudiantes del Colegio Gultro”.

Agregó el subsecretario “Nos parece que ésta es una tremenda noticia, que es algo muy importante, porque han sido tiempos muy largos de espera y hemos logrado agilizar estos procesos para que hoy día podamos estar haciendo estos anuncios, y esperamos que en el más breve plazo todo esto se pueda materializar, y ser diligentes tanto el Ministerio de Educación como el municipio, es fundamental para que las comunidades que han esperado, no sigan esperando más. Tenemos una alianza estratégica con nuestra alcaldesa de Olivar, y vamos a seguir trabajando de la mano junto con las autoridades presentes, que van a hacer la articulación local. Ese es el mandato de nuestro presidente Boric, y en ese compromiso estamos hoy dispuestos”.

Para la alcaldesa María Estrella Montero, “como alcaldesa de Olivar estamos muy felices. Me sumo a las palabras de nuestro subsecretario de educación, Nicolás Cataldo, cuando dice que estas son grandes noticias para la comuna, y específicamente para este colegio de Gultro. Ya lo he señalado, que hace muchos años que esperábamos poder cumplir con las obras faltantes en nuestro futuro Liceo Técnico de Gultro, y que con los recursos que hoy estamos contando, no solamente vamos a poner en valor este liceo en el transcurso del próximo año 2023, sino que también nos va a permitir además de los recursos que se nos han entregado y que se nos han anunciado, poder también mejorar las condiciones de infraestructura y del sistema de alcantarillado de este colegio básico, que hoy día está pasando por una emergencia en ese sentido. De tal manera que hoy día estamos muy contentos. Es un día muy feliz para la comunidad del sector de Gultro, especialmente para la comunidad educativa, y en particular todos los niños y niñas, docentes, los directores de los colegios. Felices de poder contar con estos recursos, y poder sacar adelante estas obras largamente esperadas. Muchísimas gracias a todas nuestras autoridades, al subsecretario de educación, al seremi de educación, al delegado presidencial que han venido a entregarnos estas muy buenas noticias, y estoy feliz y dichosa por todos los niños y niñas de estos establecimientos educacionales”.