Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara | Rodrigo Farías | Oscar Fredes

Con la misión de proteger los océanos del mundo, Cyrill Gutsch fundó en Nueva York en 2012 la organización medioambiental sin fines de lucro Parley for the Oceans. Con el correr de los años, la fundación ha realizado importantes alianzas con compañías como Adidas y la revista Porter con la finalidad de producir productos hechos de plástico reciclado.

Así, Parley for the Oceans comenzó a expandirse por una gran cantidad de países que tienen costa, entre ellos, Chile. En una estratégica ubicación en Pichilemu, contigua a la ex Gobernación de Cardenal Caro, se erige la oficina central de Parley en el país, donde se coordinan distintas limpiezas de playas voluntarias a lo largo del territorio nacional.

‘ El Country Manager de Parley en Chile, Rodrigo Farías, explicó que la organización se planteó la estrategia “AIR”: abandona, intercepta y rediseña. “En los tiempos que vivimos no solo está la contaminación, sino que el calentamiento global, el sobreconsumo y las decisiones incorrectas en base a nuestro planeta de generaciones pasadas con poca visión de futuro”, alertó el publicista.

“Creemos que el plástico desechable es altamente contaminante y también muy difícil de reciclar, entonces nosotros optamos a investigar y proponer nuevas soluciones para que el plástico que uno usa por cinco minutos no termine en el mar. Tenemos que tratar de vivir como vivían nuestros abuelos, con elementos con mucha más durabilidad”, sugirió Farías.

Asimismo, el ambientalista pichilemino hizo énfasis en que “nosotros consideramos, y los estudios también, que el océano es tan importante que, no importa donde estés, todos nuestros actos le afectan negativamente, porque dependemos de él, nos brinda el 70% del aire que respiramos y el planeta es 70% agua”. “Aunque uno viva en la montaña, si se quema plástico le va a afectar indirectamente al océano y eso va a afectar a tu cuerpo después”, sostuvo el Country Manager de Parley en Chile.

Durante los cuatro años y medio de existencia de la fundación en Chile, cerca de 250 limpiezas de playas se han desarrollado a lo largo del país. “En Pichilemu debemos tener unas 60 o 70 limpiezas de playa. Acá está nuestra oficina, pero también trabajamos en lugares como Chiloé, Isla de Pascua, Juan Fernández, Antofagasta y la costa de la Región de Valparaíso”, comentó Farías.

“También capacitamos a otras organizaciones de limpieza de playa y lo bonito de la protección del medioambiente es que no hay competencia, entonces compartimos información y nos brindamos ayuda”. Además de Farías, el equipo de Parley Chile está conformado por el surfista profesional Ramón Navarro, Santiago Balmaceda y Diego Parraguez. “Todos somos pichileminos de alma, corazón y sangre”, destacó el publici

El terreno en el que se encuentra la fundación actualmente fue cedido por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Gobernación de Cardenal Caro para la instalación de un proyecto llamado “Escuela del Océano Parley Rompientes Pichilemu”. “Son contenedores modulares que van a entregar educación medioambiental gratuita para toda la comunidad. Vamos a hacer encuentros, va a haber un laboratorio de rediseño donde investigaremos nuevos materiales de la zona, vamos a dar charlas, van a venir los colegios y van a conocer más de las especies”, expuso Farías.

“Es muy bueno que la gente de la región conozca nuestro trabajo. Están invitadísimos a cualquier tipo de limpieza y también a que la gente recorra la playa y haga una limpieza por su propia cuenta. En una hora se van a impresionar con la cantidad de basura que se encuentra, no cuesta nada recoger algo y después ir a dejarlo a un lugar en el que sabemos que no va a terminar nuevamente en la playa, porque depositarlo en los basureros de la playa es como lo mismo”, cerró el Country Manager de Parley en Chile.