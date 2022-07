Por: Alejandra Sepúlveda Núñez.

Foto: Javier Larroucou

El gobierno comenzó su fase de difusión de la Reforma Tributaria y anunció el envío de los primeros proyectos, la propuesta que busca según Hacienda “beneficiar a la clase media con descuentos por gastos en arriendo y cuidados, que el 97% de las personas no verán alzas en sus impuestos ya que los cambios sólo apuntarán al 3% de mayores ingresos y limitar las exenciones que puede optar un contribuyente”.

Debido a la importancia de la propuesta para el sistema económico, entrevistamos a la Subsecretaría de Hacienda Claudia Sanhueza Riveros sobre la propuesta y como esta afecta a las regiones y a la descentralización. Sobre la propuesta Sanhueza explicó que “Esperamos que la reforma tributaria recaude 4,1% del PIB cuando esté en régimen. Estamos hablando de 2026, porque hemos buscado que la implementación sea gradual de manera que los contribuyentes tengan el tiempo necesario para adaptarse. Si el proyecto se aprueba este año, los primeros cambios deberían implementarse en 2023 y veríamos sus efectos en la Operación Renta 2024. Cerca de la mitad de los mayores recaudados en régimen provendrán de personas de altos ingresos y patrimonios”.

Subsecretaria, ¿Cuál es el rol de la política impositiva en el crecimiento del país?

– La política tributaria tiene un rol central en la forma en que los países enfrentan sus desafíos. Como hemos visto en los últimos años han aumentado las demandas para la satisfacción de los derechos sociales. Y existen dos formas de responder a esas aspiraciones. A través de la deuda pública, que termina deteriorando la economía, y así ha ocurrido en muchos países de América Latina o mediante el aumento de tributos, una fórmula más responsable y procrecimiento, porque busca financiar gastos permanentes con recursos permanentes. Ese es el camino que hemos adoptado como Gobierno. Esta política tributaria debe equilibrar la necesidad de aumentar la recaudación gradualmente para no afectar el crecimiento.

En el contexto de la inflación que existe hoy en el país y en el mundo, un aumento de la tasa impositiva ¿no corre el riesgo de generar aún menos crecimiento?

– Es muy importante tener en consideración que las medidas para enfrentar la contingencia son distintas a las que se adoptan cuando se piensa en el largo plazo. Como Gobierno hemos impulsado distintas iniciativas para apoyar a las familias más vulnerables que son las principales afectadas cuando aumenta la inflación. Lanzamos el programa Chile Apoya, hemos inyectado recursos al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles (Mepco), solo por nombrar algunas. Estas son medidas para la coyuntura. Pero también tenemos que preocuparnos de temas de largo plazo y ese es el objetivo de la Reforma Tributaria, financiar el mejoramiento de las pensiones, de la salud, etc, que es el compromiso que asumió el Presidente Gabriel Boric. Además, los cambios impositivos que proponemos no entraran en vigencia de inmediato, la aplicación será gradual justamente para no afectar el desempeño de la economía.

¿Porque se decide el impuesto a los más ricos sobre su patrimonio y no sobre los ingresos?

– El impuesto al patrimonio busca ser un complemento al impuesto a la renta. Actualmente nuestro sistema tributario presenta una anomalía. Los contribuyentes del 0,01% de más altos ingresos paga menos impuestos en términos efectivos que una persona de clase media. Esto ocurre principalmente porque estos contribuyentes difieren el pago de impuestos personales a través del diferimiento del retiro de utilidades de sus empresas. El impuesto al patrimonio busca atenuar esta anomalía y dotar de mayor progresividad a nuestro sistema tributario.

¿Cómo se busca proteger a la clase media con esta reforma tributaria?

– Esta reforma tributaria no aumentará el pago de impuestos del 97% de los contribuyentes. La mayoría de los chilenos seguirá pagando el mismo nivel de impuestos si se aprueba la reforma tributaria. Me refiero a los chilenos que ganan hasta 4 millones de pesos. Solo aumentará la carga tributaria del 3% restante. Dicho de otra manera, la señora Juanita no pagará más impuestos con la reforma tributaria. Además, los recursos recaudados irán en directo beneficio de la clase media, porque se utilizarán para aumentar las pensiones y mejorar el sistema de salud, por ejemplo.

¿La reforma contempla impuestos específicos en favor a las regiones?

– En el diseño de la reforma tributaria hemos tenido muy presente la aspiración de las regiones de contar con más recursos. Por eso, las indicaciones que presentamos al proyecto de royalty que se está discutiendo en el Senado busca que parte de lo que se recauda vuelva a las regiones.

¿Se ha pensado en rebajar los impuestos en ámbitos específicos como por ejemplo en la Cultura o libro, para fomentar esas áreas??

– Estas son ideas que surgen con frecuencia en la discusión tributaria. Entendemos que lo que buscan es facilitar el acceso al libro o a las manifestaciones culturales, objetivos que nos parecen muy importantes. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que estas medidas no necesariamente contribuyen a este fin, que la rebaja del IVA no se traspasa a los precios. Y el resultado es que no se logra el propósito y, además, se pierde recaudación. Hay otras fórmulas más adecuadas para estimular la lectura.