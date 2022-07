Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Pasarás un día de absoluto relax doméstico, sin complicaciones y sin sorpresas, tal y como habías planeado. No pretendas que sea de otra manera, porque tampoco tendrás muchas opciones. Las tareas de la casa serán tu única alternativa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La fortuna estará de tu parte en lo relacionado con la familia. Los planes de futuro van estando cada vez más cercanos y es hora de que comiences a prepararte para los cambios. Buen momento para ocuparte de los más pequeños de la casa, necesitan diversión.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las circunstancias en tu entorno laboral o familiar pondrán a prueba tu capacidad de aguante. Si te mantienes firme en tus principios podrás hacerles frente y contar con bases de apoyo permanentes para tus propios intereses.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los excesos del sábado necesitan de un buen desayuno, una actividad física moderada, una cuidada comida y un rato largo de sueño reparador. Nada mejor para un domingo sin planes muy definidos, si es tu caso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

El amor despertará en ti ternura y compasión. Facilitarás las cosas a tu pareja con tu actitud, pero ten cuidado y no caigas en el papel de hermano protector. La pasión vendrá de la mano de una cena romántica y erótica. Vivirás en sueños algo que te gustaría que fuera realidad.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La jornada de hoy se presenta sin sorpresas, con total tranquilidad y facilidad para el reposo. Los nativos más aficionados al deporte tendrán ganas de engrasar un poco el organismo, pero deben cuidarse de descansar bien. Mañana será otro día muy diferente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás que aprender el arte de promocionarte y hacer valer tus cualidades si no quieres que te sigan pasando por encima otros con menores aptitudes. As veces no sólo hay que ser el mejor, sino parecerlo. No seas tímido y expón tus virtudes y aciertos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus seres más cercanos te brindarán el apoyo necesario para que todos os adaptéis a ciertos cambios de mediana importancia que afectan especialmente a tu vida. Poco a poco la organización triunfará sobre el pequeño caos inicial, para volver a la normalidad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu día, perfectamente programado de la mañana a la tarde, podría irse al traste por algún pequeño cambio de horario o anulación de algún trayecto, si tienes que desplazarte. Alguna buena noticia compensará con creces el resto del fin de semana.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Largos paseos te descargarán esa tensión que hace que habitualmente llegues al final de la semana agotado. No pensarás en nada más que en tu relación con los seres queridos, y en cómo mejorarla día a día, centrándote en las cosas verdaderamente importantes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Extrema las precauciones con la salud, perder peso es peligroso si no se sigue una dieta equilibrada. Lo mejor es hacer algo más de ejercicio, lo cual te vendría muy bien para conocer nuevos ambientes y hacer nuevas amistades.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El espectro astral te sitúa hoy en una posición privilegiada en cuanto al control sobre los otros signos. Ves todo desde una perspectiva mucho más amplia que el resto de personas y por ello puedes anticiparte a ellas en casi todo.