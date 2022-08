Todos los días, Miguel Madrid se levanta temprano y prepara su bolso para ir al trabajo. “Es mi responsabilidad, siempre lo hago yo”, cuenta el operador de máquina pesada de la División El Teniente. En Colón, se cambia de ropa y aborda el minibús que lo ingresa a la mina.

Allí, luego de las charlas de seguridad y comer algo (o ir a la “choca”, como le llaman los mineros), ingresa a la faena en el sector Diablo Regimiento, donde maneja las palas cargadoras que reciben el nombre de LHD con la que transporta y vacía toneladas de mineral a los piques de molienda. “En eso estoy toda la mañana, hasta que me sacan a almorzar y después sigo hasta las cuatro de la tarde tirando piedras”, dice.

¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?

“Voy a cumplir 15 años en la División. Pasé dos años en la planta, después ascendí a escala, luego a equipos y de ahí no me bajaron más”.

¿Cuál fue su primera labor cuando entró a El Teniente?

“Yo antes hacía aseo en la mina. Entré por la necesidad de trabajar, de tener empleo. Y yo miraba cómo llegaban los equipos LHD a vaciar y me propuse, como meta, ser algún día operador de esos equipos. Así que luché por eso, lo logré y aquí estoy”.

¿Cómo calificaría su experiencia en la División?

“Como bastante buena y siempre positiva. A mí me gusta lo que hago, comparto con todos, he podido realizarme como persona. Para mí también es algo primordial, porque sin mi trabajo no podría tener las cosas que tengo, darle satisfacción a mi señora, a mis hijos, ver esas caritas sonrientes al llegar a la casa y decir: meta lograda”.

¿Qué significa para usted trabajar en El Teniente?

“Es un orgullo porque cooperamos directamente con nuestro país. Y también es un gran esfuerzo, que muchas veces la gente no conoce. Las personas no saben cómo hacemos día a día los turnos, cómo nos perdemos las fechas importantes como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, para que nuestros hijos puedan tener un futuro mejor.

Muchas veces la gente no ve más allá de lo que hay detrás de un minero. Porque también hay una familia, una mamá, un papá, hijos que nos esperan día a día y nosotros ponemos nuestra vida a disposición en el cerro”.