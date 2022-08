Estimado director:

Esperando se encuentre bien, quisiera comentar una situación puntual, de carácter sociocomunitario en la localidad de Lo Miranda, comuna Doñihue. Generalmente paseo por las calles, ya que el valle es muy atractivo, y siempre me encuentro con un “hoyo, evento, grieta”. Llamé a la Municipalidad para orientarme primero que todo, antes de cursar reclamo formal, ya que el permiso de circulación este año excedió en costos y las calles están hechas un desastre, me comentan del depto obras del Municipio de Doñihue que “no tienen injerencia en los caminos”, por tal motivo, envío correo a alcaldesa@mdonihue.cl, con archivo adjunto de caminos en mal estado, nunca respondió. Entre al www.mop.gob.cl y en el link siac.mop.cl ingresé reclamos por los caminos con hoyos en Lo Miranda, ya que la mantención del auto la debo pagar yo, el estado no me subsidia, yo exijo caminos en buen estado. Desde vialidad en Rancagua, se comunican conmigo luego de los reclamos formales, y junto a ellos recorrimos las calles de Lo Miranda. El profesional del MOP, junto a un instrumento que muestra el camino urbano y rural (urbano, pertenece al Municipio, rural, pertenece al MOP) en términos generales, orienta en relación a lo solicitado en el escrito y efectivamente le compete a la Ilustre Municipalidad de Doñihue, los hoyos que hay en Av Pedro Aguirre Cerda, calle Rosa Zúñiga, calle Pedro de Miranda, calle Juan Ramón Cornejo, calle José Sánchez, calle Nemesio Camus, calle Cabo Moena. En efecto, dada la información del instrumento del Ministerio de Obras Públicas, verifica que efectivamente el Municipio tiene injerencia y es de su responsabilidad la mantención de los caminos urbanos.

Chile ha involucionado, años con un servicio deplorable de parte del Municipio, se pensó en cambios, pero cometimos un error, de estos errores, generalmente las personas perjudicadas son los habitantes de Lo Miranda. Continuamos con los mismos caminos, la misma calidad en educación y salud, y eso es responsabilidad de los profesionales que contrata el Municipio, en ocasiones sin experiencia en áreas, sin competencias o habilidades transversales para liderar un puesto, en fin, un Chile involucionado por años; si estábamos en vías de “desarrollo”, se desviaron las vías durante el último periodo, la constante lucha entre política genera más y más derrumbe a un país en el cual podías andar tranquilamente caminando por las calles, calles con los mismos hoyos de siempre.

¿Qué hacen los concejales de la comuna de Doñihue? ¿A qué se dedican? También es responsabilidad de ellos, la poca experiencia en gestión.

Se culpan unos a los otros, como en la vecindad del Chavo del Ocho, que el anterior alcalde tampoco hizo nada, en fin, la actual edil, viene con años de experiencia, antes como concejal, ahí tampoco se preocupó. Las personas justifican que lleva poco tiempo en el cargo, un año no es poco tiempo, y un periodo atrás de concejal, tampoco es poco tiempo.

Sólo me queda esperar prosperidad para este país, y en algún momento volvamos a retomar las vías de evolución y desarrollo sustentable.

Cristian Carrera Rojas.

Asistente social

Relaciones Públicas