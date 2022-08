Un meritorio quinto lugar para su primera participación en la Segunda División de la Liga Nacional de Básquetbol fue lo que logró el Club Deportivo Tomás Lawrence de San Fernando.

El elenco amarillo, jugó el fin de semana sus últimos dos duelos de la fase regular de la competencia cestera, cayendo el sábado por 79-91 frente a Liceo Pablo Neruda de Temuco y venciendo el domingo por 83-63 a Deportivo Alemán de Concepción, ambos duelos disputados en el gimnasio municipal de la avenida Manso de Velasco.

En este certamen, los dirigidos por Claudio Lavín fueron de menos a más y como dijo el propio entrenador, registraron un crecimiento más cuando debieron competir contra conjuntos que se armaron para ascender a la división de honor de la LNB. “Creo que el equipo cambió, crecimos en poco tiempo y estamos súper esperanzados en el futuro de estos chiquillos”, dijo.

Por su parte, el joven Joaquín Contreras manifestó que “esto nos hizo crecer como jugadores, fue nuestro objetivo. Somos jugadores de 23 años hacia abajo y nos sirve mucho para crecer”.

En la estadística final, Tomás Lawrence, consiguió un registro de cinco triunfos y nueve caídas, donde anotó 850 puntos y recibió 976.

El proyecto de la institución, pretende seguir con Lavín al mando para la Liga de Desarrollo (donde participarán) y también para afrontar la Copa Chile, certamen que los medirá contra los quintetos de Primera División.

Cabe indicar que, en la conferencia sur, avanzaron a los play-off: Español de Osorno (vs Club Manquehue), Liceo Pablo Neruda (vs Boston College), Truenos de Talca (vs Sergio Ceppi) y Deportivo Osorno (vs Sportiva Italiana de Valparaíso).