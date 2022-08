Por: Mariel Fernández Moris

Fotos: Marco Lara

Por cerca de nueve meses, residentes y comerciantes del sector céntrico de la comuna de Rancagua han tenido que vivir un complejo escenario esto debido al mal estado de la vereda ubicada a un costado del local de comida rápida “donde la yeya” produciendo peligrosas caídas más gravemente en personas de la tercera edad.

Carolina Carrera es dueña del local “donde la Yeya” que se ha visto afectado últimamente por la precariedad de la acera.

– ¿Qué problema tiene usted afuera de su negocio?

“Lo que pasa es que ese trabajo lo hizo Essbio en el mes de octubre del año pasado, el árbol estaba tapando las cañerías, lo destaparon, pero los escombros los dejaron ahí en la vereda. Dejaron solo la tierra, pero no rellenaron los adoquines. A medida que iba pasando el tiempo poco a poco se iba bajando, pero con las lluvias bajo aún más. Usted puede observar cómo esta eso”.

– ¿A quiénes ha recurrido?

“Municipalidad, Essbio, Superintendencia. El municipio me dijo que ese trabajo no les correspondía, yo les expliqué que había sido Essbio y me dijeron que tenía que volver a llamar a la empresa y lo he hecho muchas veces durante este último tiempo. Incluso vinieron a sacar fotos hace cinco meses y eso fue lo único que hicieron. Esto no solo me perjudica a mí con el local, sino que a todos porque han caído muchas personas de la tercera edad en su mayoría”.

Silvia Pezzopane es vecina del sector y dueña de la casa donde ocurrió el problema de desagüe ocurrido en octubre del año pasado.

-Usted, ¿ha quiénes ha llamado últimamente y cuál ha sido la respuesta?

“A Essbio quien hizo el trabajo, tenemos contacto por WhatsApp con la municipalidad me dijeron que me lo iban a solucionar y hasta el momento nada. He recurrido a muchas instituciones, pero nadie me da respuesta. Esto está del año pasado, de cuando se destapó la cámara y esa tierra les sobró y les pregunte por qué les había sobrado.

Después luchamos para que se la llevaran y no las vinieron a buscar, pero aprovecharon de encementar afuera lo que se había roto.

Entonces, ¿Cuál fue el problema original que la afectó a usted?

“Estaba tapada la cámara que le corresponde a Essbio, entonces se dieron cuenta de que la cámara seguía tapada tuvieron que hacer el socavón afuera de la casa porque las raíces del árbol grande que ya se están ladeando, ese árbol se llevo toda la salida del desagüe de la cámara hacía la calle. Destaparon, pusieron un desagüe nuevo, pero dejaron todos los escombros y dijeron después van a venir a taparlo después de meses de pelear que pusieran los adoquines, pero no metieron la tierra adentro, entonces eso fue cediendo y cediendo hasta que bajo en la última lluvia”.

Consultados sobre esta situación desde Essbio señalaron que se realizaron trabajos de reparación de unión domiciliaría que presentaba problemas, obras que fueron ya ejecutadas. Trabajos que durante este martes quedarán finalizados con el relleno e instalación de adoquines