Por: Mariel Fernández Moris

Fotos: Nico Carrasco.

En primera instancia consultarle, ¿cuál es el motivo de su visita a la región?

“En primer lugar hemos venido a la región para dar cuenta de lo que ha sido la reciente aprobación del fortalecimiento del Programa Chile Apoya, que trae dos medidas bien concretas que van a ir en ayuda a las familias; la primera de ellas es la que se refiere al bono extraordinario de invierno, es un bono de $120.00 que alcanza a 7.5 millones de personas y que en la región va a alcanzar a 250.000 hogares preciso hogares porque cada hogar va a recibir 1-2 o más bonos dependiendo las cargas que tenga acreditadas por ejemplo, ante la asignación familiar o el subsidio único familiar, esa es la primera. La segunda, es para dar cuenta también e informar a la ciudadanía respecto de la extensión del permiso posnatal parental que rige desde el primero de mayo voy a explicarlo de nuevo rige retroactivamente para todas aquellas madres o padres que a contar del 01 de mayo se les haya vencido su posnatal, cómo va a operar: en concreto si a una persona se le venció el posnatal desde el 01 de mayo en adelante desde la publicación de la ley, que es el día de hoy (miércoles 27 de julio) les va a surgir un derecho a posnatal parental por 60 días con fecha tope 30 de septiembre que es la fecha que vence la alerta sanitaria, esto se hace tanto por motivo de la pandemia y también de una mayor circulación viral que ha habido este invierno, queremos también que las familias puedan contar con esta posibilidad para también cuidar y proteger a los lactantes”.

Claro, es por eso también la extensión. O sea, una persona volvía a trabajar el 10 de mayo

“Le surge el derecho a la extensión del permiso posnatal parental”.

¿Para ponerlo en la práctica?

“Por ejemplo, una mamá a la que le venció su permiso posnatal el día 10 de mayo y que volvió a trabajar, tiene a partir de la ley 60 días de permiso posnatal parental para poder acompañar a su hija o hijo en la casa”.

¿Y cómo lo activa, tiene que simplemente decirle al empleador?

“Tiene que mandarle una carta u otro medio electrónico, generalmente un mail al empleador con copia a la Dirección del Trabajo, informando que hará uso de la extensión del permiso posnatal parental”.

¿Cuál es el plazo para emitirlo?

“Al tiro”.

¿Es solo para la madre o también puede compartirlo con el padre?

“Sigue las mismas reglas del permiso posnatal parental y las reglas generales son que este permiso, desde la séptima semana en adelante, la madre puede cederlo al padre”.

Puede ser en los 60 días completos, por ejemplo.

Es un permiso por 60 días, así opera. De todas formas, para mayor abundamiento quiero señalar que las instrucciones más precisas o por si alguien tuviera dudas o consultas, la página web de la Superintendencia de Seguridad Social suceso.cl se pueden hacer todas las consultas respecto a cada situación particular.

Ministra, también llevarla a otro tema, en cuanto a que se quiere aprobar la jornada de 40h.

“Sí, se quiere reducir”.

Claro, se quiere reducir de 9 a 8 días. Preguntarle, ¿cómo va ese proyecto de la cartera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social?

“El presidente nos ha encomendado buscar las mejores indicaciones al proyecto de ley que ya está presentado en el parlamento por la diputada Karol Cariola y por nuestra actual ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo para poder avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40h, para eso lo primero que hemos realizado es tener un proceso de mesas técnicas donde hemos escuchado cerca de 190 organizaciones de trabajadores, de empleadores de distintos sectores de la economía de distinto tamaño así como también de expertos de la academia o de centros de investigación”.

Hay un trabajo, digamos

“Sí, desde el 13 de julio al 14 de julio se realizó este trabajo, como señalé se recibieron 190 organizaciones que son de distintos lugares del país y también como señalé de distinto tamaño y de distintos sectores productivos, los que nos han planteado así como pudiendo hacer una mirada de las distintas circunstancias que nos plantean es cómo esta medida se va a implementar, en qué gradualidad, con qué medidas también vamos a acompañar este proceso y cómo se va a reducir la jornada laboral tanto en aquellos que tienen una jornada ordinaria como en aquellos que tienen jornadas especiales o excepcionales. El presidente va a hacer anuncio sobre la materia ahora que le vayamos entregando los insumos, él va a ir resolviendo el minuto exacto en el cual se va a indicar el proceso se va a indicar los proyectos a fin de avanzar en la reducción de jornada”.

Claro, también otro factor tiene que ver con el sello de 40h porque ya se están adjudicando, en este caso fue ENAMI que es la primera empresa en el rubro minero y pública. Me gustaría preguntarle, ¿qué beneficio va a traer a la empresa en este caso que se adjudican? El proceso después de asignado este beneficio por parte del ministerio.

“Lo segundo que hemos realizado también en esta materia, como usted bien lo dice, es la entrega de los sellos 40h para el buen vivir y estos sellos se entregan a las empresas que se han adaptado anticipadamente a que la reducción de la jornada laboral sea ley, para eso las empresas postulan a través de la página web del ministerio y se hace un chequeo del cumplimiento de los requisitos, los requisitos básicamente son que no tengan juicios por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, que no tengan deudas previsionales pendientes y que por cierto tengan una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Han postulado más de 500 empresas, hemos entregado los primeros 19 sellos, vamos a seguir entregando en los próximos días y lo que uno puede observar es que -de las empresas que han postulado más del 90% de ellas son pequeñas y medianas empresas, el principal beneficio que obtienen las empresas han sido lo que ellas mismas han expresado y como esta medida ha incidido dentro de sus propias organizaciones para mejorar el clima laboral, el compromiso de los trabajadores y también permitir una mejor calidad de vida para las personas. No me acuerdo si lo señalé, pero me gustaría darles un ejemplo que es una cosa que a nosotros cada vez que entregamos un sello, nos cuenta el empleador cómo fue el proceso para llegar al punto de reducción de la jornada, algunos lo han hecho por negociación colectiva, otras por decisión de los empleadores en avanzar en esta reducción de jornada, otras en acuerdo con los trabajadores, distintas modalidades, pero de los beneficios también hablan los trabajadores y van contando sus experiencias; muchos de ellos han comentado como las 40h le ha servido por ejemplo no solo lo que uno se imagina a veces que es salir una hora antes sino que varios de ellos salir una hora después de la casa, entrar una hora más tarde al trabajo les permite dejar por ejemplo a los hijos desayunados, dejarlos despiertos, alcanzar a hacer las colaciones, otros trabajadores también nos han comentado cómo esto les permite que los medios de transporte, en los buses, en vez de irse de pie en los trayectos del trabajo a la casa que en las ciudades que son grandes y segregadas a veces se transforman en trayectos de 1h o más- se pueden ir sentado.

Esas medidas que a veces uno dice “en qué impactará esto en la vida de las personas”, tiene un impacto directo concreto, claramente. Mejorar la calidad de vida de las personas, esta es una medida que tiene un importante foco en los niños, nuestros niños y niñas requieren más tiempo con sus padres y madres, por cierto esto también va en esa dirección.

También llevándola a otro foco, en cuanto al subsidio para las pymes. quisiera preguntarle ¿cuántas pymes van a ser beneficiadas con este aumento?

“Al mes anterior, subsidio salario mínimo: 211.872 potenciales empresas beneficiadas a nivel nacional, 95.386 empresas lo han solicitado. En la región, 13.114 potenciales beneficiadas y 6.512 solicitudes”.

¿Le puedo contar algo del salario mínimo? la reflexión que tenemos que hacer como país es cómo un trabajador o trabajadora que se emplea jornada completa obtiene un salario que le permite sacar a su familia a lo menos de la línea de la pobreza, hoy día en Chile estamos por debajo de ese estándar, por eso el presidente prometió alcanzar dentro de su gobierno los 500.000 pesos y por eso el presidente también dispuso que este año el salario mínimo se reajustara en 50.000 pesos, en dos momentos, para avanzar en ese camino. Entonces, estábamos en 350.000 pesos, a mayo se reajustaron los primeros 30.000 y ahora en agosto se van a ajustar los siguientes 20.000, con motivo de la inflación además en enero se va a llevar a 410.000 pesos, pero este proceso de reajuste de salario mínimo se hace con un acompañamiento a las pymes de un subsidio.

Perfecto. Que son de 26.000 aproximadamente

“Aproximadamente, por cada trabajador. Para eso las pymes tienen que postular a través de la página web SII.CL para obtener el subsidio”

Ese es el mecanismo también más rápido para que se pueda postular por parte de las pymes.

“Sí y junto con eso se legisla un tercer elemento porque se legisló salario mínimo, subsidio a las pymes y un aporte a la canasta complementaria de alimentos, las personas lo reciben vía asignación familiar y subsidio único familiar, entonces todas las personas que son 1 millón 400 mil hogares, más aproximadamente 3 millones de personas que, como le comentaba antes, cada hogar tiene más de una carga familiar inscrita reciben esta asignación familiar que fue reajustada en un 14% porque se reajusta igual que el salario mínimo y ese fue el reajuste que el salario mínimo tuvo (el superior en más de 25 años), pero además ahora se ve sumado este aporte complementario de la canasta básica que busca ayudar a paliar los efectos del alza de la canasta básica de alimentos.

Quiero llevarla también un poco a si está en la carpeta del Ministerio del Trabajo la ampliación del seguro de cesantía, que eso también es un elemento bastante relevante para quienes trabajamos y para quienes también somos parte del mundo laboral. Me gustaría ver si está en la carpeta del Ministerio del trabajo, si se puede hacer.

“Bien, es parte de los acuerdos que comprometimos con la Central Unitaria de Trabajadores cuando acordamos el monto del salario mínimo, hemos estado revisando la mejor forma de llevar adelante un aumento de los beneficios del salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo es un instrumento de la seguridad social que se compone de dos tipos de cuentas; la individual y la solidaria, muy interesante ver cómo se ha comportado el salario mínimo y cómo con estas dos miradas tanto de cuenta de capitalización individual como cuenta solidaria ha sido un instrumento que ha permitido ayudar a la familia no solo en el desempleo tradicional cuando ocurre o en el desempleo ocasional sino que también durante la pandemia, sabemos que esto es un buen instrumento de política pública y sabemos que tiene espacios de mejoras, estamos en ese análisis porque también el seguro de cesantía esperamos que pueda contribuir en la reforma previsional también para apoyar a las personas que cayendo en desempleo se les produce lagunas previsionales, queremos también que el seguro de cesantía juegue ese rol. Entonces, estamos comprometidos en mejorar las prestaciones del seguro de cesantía; aumentar sus montos, revisar también sus condiciones porque, por ejemplo, en los contratos a plazo fijo se les exige un número de cotizaciones que muchos trabajadores no alcanzan a cumplir, pero también ligarlo esto con la reforma previsional en la materia de laguna previsionales, hacer el nexo que, además, vivimos mayormente las mujeres, así que sin duda va a ser necesario”.

¿Y alguna manera de expandir el seguro también si eres trabajador por cuenta propia o personas que a lo mejor no tienen un contrato formal de trabajo?

“Es parte de una discusión que tenemos que dar, hoy día el seguro de cesantía se financia con una cotización tripartita del trabajador, del empleador y del Estado, el punto es cómo esos trabajadores independientes. qué pasaría con la cotización de ellos, estamos abiertos a conversarlo, pero hoy día nuestra primera prioridad está puesta en lo que hemos comprometido con la ciudadanía que es avanzar en la reforma de pensiones y en la reducción de jornada, llevamos cuatro meses de gobierno y tenemos muchas tareas para adelante y estamos trabajando para cumplirlas”.

Especialmente en esta región que somos esencialmente agrícolas, el tema de la fiscalización en el campo que tenemos muchos migrantes que no están legales ¿cómo se ve eso desde los derechos de los trabajadores?

“Estamos efectuando análisis tanto de la situación de los trabajadores migrantes en general como en particular con respecto de aquellos que se desempeñan en el agro en esta región y en la séptima en específico sabemos que hay situaciones en las cuales los trabajadores no han sido bien protegidos en sus derechos y tenemos no solo la preocupación sino que más la tarea de preocuparnos de ellos por eso esperamos también que se reactiven todos los impulsos de política pública y las facultades con las que cuenta las distintas áreas del sector previsional como por ejemplo, la Superintendencia de seguridad social en materia de fiscalización de temas de supervisar el trabajo y de la dirección del trabajo en materia de derechos laborales. Hay personas en situación migratoria irregular y todos los trabajadores en Chile le asiste los derechos laborales, claramente tenemos que hacer un esfuerzo por formalizar ese empleo aspi como en materia de trabajadores migrantes como también en otros sectores los cuales si bien hemos recuperado el empleo tenemos los desafíos en formalidad para eso también no solo en la situación de los migrantes tenemos el desafío que el empleo formal que tiene protección de derechos, seguridad y salud en el trabajo tenga también una remuneración que sea justa y una jornada que sea adecuada para que sea atractivo para las personas”.

Quiero agregar algo, dentro del Ministerio del trabajo y previsión social tanto hay una institución que se llama la DICREP pero que las personas las conocen como la “tía rica” y les quiero contar que se aprobó una ley que le condona a las personas los intereses moratorios que les cobraron por haber dejado sus joyas en prenda ente marzo de 2020 y marzo de 2022, entonces quienes hayan estado en esta situación de apuro económico y hayan tenido que dejar una especie en prenda, hoy día vayan a la oficina de DiCREP y vayan a recuperar porque los intereses que han transcurrido en estos dos años han sido condonado”.

Pensión Garantizada Universal

“Desde agosto además las personas que están dentro del 61% y 90% del registro social de hogares pueden acercarse ya sean presencialmente al instituto de prevención social o ingresar mediante vía Web chile atiende o IPS.cl, para postular si tienen 65 años a la pensión garantizada universal que se les va a pagar desde septiembre en forma retroactiva a quienes hayan solicitado la PGU y hayan calificado en el mes de agosto”.