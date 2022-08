Por: Ricardo Obando.

Igualdad en San Fernando, pero que se festejó en Rengo. Mientras Colchagua CD y Rancagua Sur hipotecaron sus chances de avanzar a la siguiente ronda de la Tercera División A, quedando además obligados a sumar en la última fecha para evitar el descenso, Deportes Rengo celebró porque con ese resultado prácticamente aseguró su paso a la liguilla final de la competencia.

En el estadio Jorge Silva Valenzuela, la noche de este miércoles, la primera mitad prácticamente no tuvo emociones. Ambos conjuntos, urgidos en no perder, no se dieron ventajas en la zona de creación. Por un lado, el local intentaba avanzar hacia la portería de Patricio Puentes, la visita se encargaba de cortar cualquier atisbo de llegadas a su zona.

Ahora bien, en esos primeros 45 minutos, solo hubo una ocasión clara de gol, y fue para los de la herradura. El juvenil Cristian Yáñez quedó solo frente al meta rancagüino, pero Puentes estuvo notable para acortar y evitar la que hubiese sido la primera diana del juego.

Y así pasó el tiempo, hasta que el juez del partido dio por finalizada la etapa. Tras el descanso, otra historia.

OTRA HISTORIA

En el complemento, el trámite del encuentro cambió. Colchagüinos y rojinegros salieron a buscar una mejor suerte en el partido.

En los 50’, el volante Gabriel Rojas estrelló un violento zapatazo en el horizontal de Puentes, hasta ese instante la jugada limpia que pudo realizar el elenco que dirige Gerardo Silva.

Mientras que, del lado de los pupilos de Nelson Fuentes, la presión insistente en terreno adversario le significó estar mucho más firme en cuanto a recuperar y prodigarse ir al arco local.

Justamente, en los 53’, Matías Miranda pudo convertir de no mediar la tapada del meta Nicolás Araya, quien en dos instancias salvó la portería sanfernandina. Fue la primera aparición de Rancagua Sur en el partido.

Luego de aquello, el juego cayó nuevamente en un pozo. Por largos minutos el balón se mantuvo en mitad de terreno y sin generación de fútbol por lado y lado.

Es más, ambos técnicos movieron piezas buscando mejorar lo hasta ese momento habían realizado en el irregular césped del municipal de San Fernando.

Recién en los 74’ el arco visitante corrió peligro. Yáñez robó un balón en la salida de Rancagua Sur y encaró al pórtico, donde nuevamente Patricio Puentes fue figura el evitar la conquista.

Tras cartón, Colchagua siguió machacando por las bandas, pero la defensa rojinegra despejó como pudo. Así, en uno de esos lanzamientos desde área propia, encontró una que otra ocasión en la zona rival, pero sin mayor efectividad.

A la postre, el empate no les sirve de mucho a los dos equipos, pues quedan con escasas opciones de clasificar a la liguilla por el ascenso y en la última fecha tendrán que jugársela, además, para no descender, pues el grupo sur está tan apretado, que en los últimos 90 minutos de la fase zonal todo puede pasar.

Colchagua cerrará el torneo recibiendo a Deportes Quillón, mientras que Rancagua Sur viajará hasta La Unión para visitar a Provincial Ranco. Por su parte, Deportes Rengo, tendrá que ir a Linares para cerrar el grupo. Todos los partidos se jugarán en simultáneo.

Hay que consignar que, tras el encuentro, hubo incidentes. Jugadores del elenco visitante se enfrascaron en una discusión con locales e hinchas que ingresaron al terreno de juego, donde hubo desde empujones hasta golpes.

Ficha del partido

Colchagua CD (0): Nicolás Araya, Álex Carquin, Felipe Catalán, Elías Rivera, Franco Peñaloza (78’, Javier Medina), Diego Ganga (54’, Tomás Iturra), Nicolás Contreras, Sebastián Díaz, Sebastián Ballesteros, Gabriel Rojas (75’, Tomás Tolosa), Cristian Yáñez. DT: Gerardo Silva.

Rancagua Sur (0): Patricio Puentes, Martín Valenzuela, Julio Guzmán, Bayron Plaza, Cristian Alegría (87’, Pablo Paredes), Martín Chirino (64’, Francisco Peñaloza), Matías Miranda, Jaime Muñoz, Martín Espinoza, Esteban Améstica, Kevin Valdés. DT: Nelson Fuentes.

Árbitros: Miguel Guzmán, Cristian Domínguez, Claudio Moreno.

Amonestados: Catalán (COL), Valenzuela (RS).

Goles: No hubo.

Estadio: Jorge Silva Valenzuela, San Fernando.

Público: 300 espectadores, aproximadamente.