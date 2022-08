El ministro de Energía, Claudio Huepe, se reunió con alcaldes y representantes de las 33 comunas de la región para abordar la situación del suministro eléctrico debido a los reiterados cortes de electricidad ocurridos en el último tiempo en diversas comunas de O´Higgins.

La actividad contó además con la participación del seremi de Energía, Claudio Martínez; el delegado presidencial regional, Fabio López; el director regional de la SEC, Ricardo Miranda; el senador Juan Luis Castro; alcaldes de Rancagua, Machalí, Rengo (presidente de la MURO´H), Peumo, Nancagua, Codegua, Malloa, San Fernando, Graneros, Chépica, además de SECPLAC, administradores municipales, Didecos de los 33 municipios restantes y la plana ejecutiva de la empresa distribuidora CGE, encabezada por Mariano González, Gerente Zona Central.

En la ocasión, el ministro Huepe señaló que “Quisiera agradecer y destacar la convocatoria de los alcaldes presentes y representantes de las 33 comunas de la región de O´Higgins, quienes nos han manifestado su molestia y preocupación por los reiterados cortes de suministro eléctrico, con incluso 48 horas sin suministro en algunos casos, y su impacto negativo que tiene en la calidad de vida de los habitantes, en las pymes, en las postas rurales en los APR, entre otros. Lamentablemente, se han normalizado los problemas de corte de energía en invierno y eso no debe ser así, ya que las condiciones climáticas no son excusa para la interrupción del suministro eléctrico. La electricidad debiera estar siempre disponible. En Chile tenemos una clara disparidad en el servicio. Hay comunas que tienen de uno a dos minutos de corte al año y otras que tienen 100 horas de corte al mes, eso no es aceptable”.

Asimismo, el secretario de Estado manifestó que “Como Ministerio de Energía estamos viendo cómo enfrentar esta situación, partiendo en cómo reducir los tiempos de los cortes a lo más breve posible, hemos conversado con las empresas para ello. En segundo lugar, estamos tratando de articular con las empresas distribuidoras en mejorar el servicio en aquellas comunas en que el suministro es deficiente. En una tercera etapa, esperamos avanzar a soluciones más definitivas en aquellos lugares en que los problemas son más complejos”.

“El gobierno del presidente Boric tiene claro que la ciudadanía no está interesada en las multas que la SEC cursa a las distribuidoras eléctricas cuando no cumplen con la normativa legal vigente, sino más bien en recibir un servicio de calidad. Es por esto, que el Estado tiene hoy en día un rol más activo”, enfatizó el ministro de Energía.

Por su parte, el director regional de la SEC, Ricardo Miranda, recalcó que “El diálogo sostenido con los distintos alcaldes de la región, nos ha permitido conocer de forma directa las problemáticas específicas que afectan a sus comunidades, además de sus inquietudes en relación al servicio eléctrico que reciben en sus comunas. En este sentido, y como nos ha pedido el ministro Claudio Huepe, seguiremos monitoreando que el suministro que entregan las empresas eléctricas, tanto en O’Higgins como en el resto del país, responda efectivamente a los estándares normativos vigentes, para que todas y todos los ciudadanos accedan a un suministro de calidad, no importando su lugar de residencia».

Los alcaldes presentes de la región de O´Higgins, se comprometieron a ayudar en tareas dentro de su margen de acción para disminuir los eventos relacionados con la vegetación, pero emplazaron a la CGE a que también se haga cargo y que se asignen más cuadrillas en cada comuna.

En la reunión encabezada por el ministro Huepe, la empresa distribuidora CGE presentó su plan de inversión para el año, realizando detalle por comuna, además informaron los lugares que tendrán generadores de manera de contrarrestar los efectos locales de cortes de energía.

Finalmente, la autoridad manifestó el interés del ministerio de coordinar mesas técnicas en conjunto con la SEC, CGE y Municipios para generar comunicación directa entre estas instituciones.