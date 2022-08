Queremos presentar a Marisol Queutre. Ella tiene 59 años. El año 93’ participó en clases con un profesor de arte “Luego, por cosas de la vida, dejé de hacerlo. Pero lo he retomado con todo”, dice. Se dedica a hacer retablos, que son representaciones en miniatura de fachadas, casas, portones, almacenes, restaurantes y cualquier lugar típico de Chile y el mundo.

Las fachadas de casas fue lo primero que aprendió a hacer. El año pasado, postuló al FOSIS y pudo obtener un beneficio económico para comprar herramientas. Para hacer sus creaciones, Marisol recicla cartón, madera y plástico “Es una artesanía sustentable”, dice.

Ella nació en Osorno, vivió en Santiago y el año 1994 se trasladó a vivir a Olivar Bajo “Ya soy una olivarina más”, comenta quien asegura que las redes sociales se han convertido en una canal para dar a conocer su trabajo. Ella tiene Instagram y Facebook, para que las personas conozcan sus artesanías (Ver recuadro). La puede encontrar como Mamañol Queutre “Así me dicen mis nueve nietos”, revela.

La artesana visitó el municipio, en compañía del concejal Carlos Miranda. Se reunió con la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero para presentarse y para mostrarle en vivo su trabajo, trayendo al encuentro el frontis de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Olivar Bajo.

Uno de los trabajos que más recuerda haber realizado, es el que le pidió una clienta “Ella había sufrido la pérdida de su abuelita. Y en recuerdo de ella, me envió una fotografía del frontis donde vivió por muchos años para que pudiera recrearla. Esa historia me emocionó, ya que mi trabajo involucra sentimientos. Lo hice, la clienta lloró cuando lo vio y me lo agradeció. Por eso me gusta hacer esto: uno rescata sentimientos de las personas y que quieren perpetuar por siempre”.

La artista se demora aproximadamente 20 días en realizar cada trabajo “Todos mis clientes son importantes”, dice.

Cuenta que la muerte de su madre, el año pasado, la sumió en una depresión “Pero mi trabajo me sacó adelante. El psicólogo que me trató, me pidió hacer un retablo y saqué fuerzas para poder cumplirle. Asimismo, lo tomé como un desafío, y se lo dediqué a mi madre fallecida. Solo así pude levantarme”, concluyó. Por su arte podrás conocer a Marisol.

OJO CON EL DATO

Nombre: Marisol Queutre Maripan, artesana de Olivar Bajo.

Instagram: @mamanolqueutre

Facebook: www.facebook.com/mamanol.queutre

Número de teléfono de contacto: +569 85520673.