El concepto de solidaridad ha sido usada desde la antigüedad hasta nuestros días, en muchos campos como la filosofía, el derecho, la industria, la religión, la política, la teología entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior y sin mayores disquisiciones filológicas, hoy nadie duda que la solidaridad está relacionada con el amor y el servicio a los demás sin distinción de ningún tipo. A propósito, recuerdo que hace años atrás me preguntaron si existía algún texto específico en los evangelios sobre la solidaridad, a lo que respondí después de unos segundos: “toda la vida de Jesús fue un acto total de solidaridad”, atendiendo tal vez al concepto solidaridad tal como me había llegado, específicamente desde la doctrina social de la iglesia. Es por lo que, ante la pregunta de si existía la solidaridad en los evangelios, era imposible no contestar positivamente, pues en ellos estaba el fundamento de una verdadera vida solidaria: el amor de Dios en Jesucristo. Sin perjuicio de la fe, habrá quien no cree en Dios o no profesa la religión cristiana y profesa otra religión, y de igual manera para él seguirá existiendo la solidaridad, pues esta palabra se ha instalado como una especie de belleza social en cuanto que denota lo mejor de la sociedad en aquellas acciones inspiradas en una auténtica vida humana, que buscan el bien supremo del prójimo, y que siempre serán signo y eslabón del amor, que nos unirán como seres humanos, como sociedad y sociedades en el mundo.

Si seguimos la pista de la solidaridad en las Sagradas Escrituras, la historia de la humanidad está pletórica de actos solidarios de Dios. Estos actos son los que unifican la historia como tal y la convierten en historia de la salvación, liberándola de sus ataduras egoístas (leer libro de Génesis del capítulo 3 al 11). Los invito a pensar en el primer acto solidario de Dios: la creación “ex nihilo”, es decir “desde la nada”. Dios ha querido “ser – con – nosotros”, y existimos solamente por el amor libre y solidario de Dios Creador. Y en la plenitud de la historia, cuando el Verbo de Dios se hizo carne, en ese instante, se coronó el amor de Dios por nosotros, y la solidaridad divina se hizo hombre en Cristo; porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo (leer Juan capítulo 3, verso 16)). Nació como uno de nosotros, menos en aquello que inhibía el amor y la solidaridad, el pecado, para que nosotros conociéramos ese amor y esa solidaridad extremos y potentes de Dios. Desde ese momento, su existencia se transformó en una continua acción solidaria de Dios. Cada acto de Dios en Jesús, su Hijo, desde el Belén luminoso hasta la penumbra de la cruz fueron, en sí, actos de solidaridad continuos por amor extremo y libre a la humanidad: sus milagros, sus enseñanzas, sus encuentros, su pasión, su muerte y su resurrección. Todos estos actos, sin excepción, nos han seducido para hacer el bien, a entregar nuestra libertad como holocausto, como un acto sagrado de amor por el prójimo; porque como creaturas somos también nosotros, en esencia, acciones solidarias de Dios en el tiempo, y tenemos la misión de llevar a nuestro siglo a la verdadera vida de seres humanos, seres que han tenido su origen en el acto eterno y solidario de Dios.

Padre Gabriel Becerra