Karina Suárez, Gerente General de Avon Chile.

Solo el 12,7% de mujeres integran los directorios de empresas. Ese es el porcentaje que entrega la edición 2021 del reporte que elaboró el Ministerio de la Mujer y la Fundación ChileMujeres. Hoy vemos como diferentes actores gubernamentales buscan cambiar esta cifra y aumentarla llegando a una meta de un 40% de mujeres en altos cargos.

Hace poco asumí como Gerenta General de Avon Chile, después de un largo periodo en el que un hombre lideraba la compañía, con un muy buen desempeño, por lo demás. Sin embargo, no fue hasta este momento en el que le tomé el peso a la importancia de ser mujer y de liderar una empresa. Para mí siempre fue un tema de que él o la más capacitada y con mayores aptitudes cumpla el rol, pero va más allá de eso.

Ser líder femenina es inspiración, es generar más espacios para tantas mujeres que se han esforzado por superarse pero que el conocido techo de cristal, con el que muchas cargamos, les ha jugado en contra. Hombres y mujeres tenemos las capacidades, pero luego de recibir tantos comentarios de asombro y felicitaciones por mi nuevo cargo, me di cuenta de que no todos ven eso. Por lo mismo, no solo las medidas que está tomando el gobierno son positivas y necesarias, sino que, dentro de las empresas privadas y entidades públicas, debemos hacernos cargo. La responsabilidad debería nacer desde las compañías, no por una obligación o imposición del gobierno de turno y eso es lo que varios deben entender.