Cynthia Paredes, Marcela Rojas y Carla Fica son tres emprendedoras que obtuvieron un importante apoyo económico para desarrollar su emprendimiento que consiste en aprovechar los orujos de la vinificación para validar distintos productos centrados en los cosméticos naturales elaborados a base de vino y rescatando sus propiedades antioxidantes.

Amantes de las viñas, el mundo del vino y el cuidado del medio ambiente, tres emprendedoras se juntaron – dos de ellas del Valle de Colchagua y una de Viña del Mar- para sacar provecho de los orujos (cáscaras y pepitas de uva) que quedan después de proceso de vinificación, los que en la mayoría de las viñas son tratadas como desechos o usadas como abono.

Es así como Cynthia Paredes, Marcela Rojas y Carla Fica decidieron usar estos residuos para aprovechar sus estudiadas propiedades antioxidantes para realizar un kit que incluyera distintos productos cosméticos, donde figuran jabones de Vino Tinto, Shampoo sólido de Vino Tinto, Acondicionador Sólido de Vino Tinto y Sales de Baño de Vino Tinto. Lo anterior, fue posible gracias a los orujos donados por la Viña Santa Cruz, ubicada en Lolol.

La historia se remonta, cuando postularon a un llamado realizado por el programa SSAF Desafío de Corfo, a través de Pro O’Higgins, que tiene el apoyo del Gobierno Regional y su Consejo, además de la participación de la empresa socia Minera Valle Central, el cual se adjudicaron este año, siendo una importante plataforma para los emprendedores y a su vez, una ayuda a levantar oportunidades en la industria regional.

“Para Corfo es de suma importancia fomentar el emprendimiento y esta línea SSAF Desafío, nos permite apoyar a los emprendedores desde los inicios de su idea y eso significa acompañarlos en todo el proceso hasta permitir que su idea se materialice en proyectos innovadores y sustentables, como el de estas 3 emprendedoras de O’Higgins que vieron en los subproductos del vino, una oportunidad para crear una línea cosmética y eso es lo que buscamos como institución. Hay que destacar que este trabajo ha ido de la mano junto al Gobierno Regional de O’Higgins, y que como Corfo buscamos materializar la visión regional del Gore, que es el fomentar, apoyar y desarrollar el emprendimiento en la región”, destacó Óscar Ávila, director regional Corfo O’Higgins.

De esta manera, las profesionales lograron impulsar la firma de cosméticos naturales, Actitud Vinicyma, con una línea de productos elaborados a base de vino y usando lo que hoy en día se conoce como economía circular, mejorando y poniendo al alcance de los interesados lo que se conoce como Vinoterapia, que es un tipo de tratamiento de belleza que se aplica para el cuidado de la piel, el bienestar y la relajación, que tiene carísimos costos cobrados en los balnearios y spa al utilizar las propiedades antioxidantes del néctar más antiguo en baños de tina o en el rostro, lo que ahora se ve mejorado y sin el uso de alcohol por la iniciativa de estas emprendedoras, que tienen incluso una sal de baño única que incluye orujos de vino con sus beneficios.

Cynthia Paredes, periodista que vive en Lolol relata que » Todo lo que ha sido este proceso de adjudicarse un fondo Corfo a través de Impulsa O’Higgins, nos ha servido de mucho aprendizaje, ya que no es que te ganas unas lucas y listo. En todo momento están preocupados de que el emprendedor logre no solo validar un producto para salir al mercado, sino que además te

brindan diversas herramientas de liderazgo empresarial que le dan las bases a la empresa y estás en un seguimiento constante, que es lo que más me ha gustado» indica la comunicadora social.

En tanto, Carla Fica, viñamarina técnico universitario en Química Analítica sostiene » El ocupar Economía Circular al utilizar los residuos de la vinificación para crear nuevos productos cosméticos nos hace sentir muy orgullosas ya que teníamos la preocupación de contribuir con un granito de arena para que la contaminación ambiental sea menor, y acá no solo ocupamos residuos, sino que además no usamos envases plásticos para los Shampoo o el Acondicionador, por ende no queda nada que contamine y era uno de los objetivo propuestos» afirma.

Por su parte, la santacruzana Marcela Rojas, quien estudió Turismo Enológico dice que » Si ganar el fondo fue espectacular, el tener la posibilidad de participar en las mentorías ofrecidas por la Red de Mentores de la Universidad Santo Tomás fue otro potente beneficio, ya que se nos han abierto varias puertas y ventanas para el desarrollo de nuestras ideas emprendedoras por medio de la redarquía, que es una red colaborativa de profesionales ligados al ecosistema emprendedor que nos da un impulso importante cada semana de ser mejores, entregándonos sus conocimientos desde la experiencia de destacados profesionales y creyendo en nuestras ideas, que en nuestro caso es mucho más que la venta de cosméticos naturales, pues queremos validar un estudio serio y sostenible de la vid y sus subproductos».

Respecto a los canales de venta, las emprendedoras señalan, que es a través de su Instagram @vinoterapia.vinicyma, donde sus principales clientes están en la actualidad, en las regiones de Valparaíso y O’Higgins, ya que en ellas han encontrado un nicho de clientes, por vivir entre el Valle de Colchagua y Viña del Mar, pero la idea es posicionar sus productos en todo el país, con miras a exportar esta innovadora línea cosmética a base de los orujos del vino.