Por: Fernando Ávila F.

Fotos: Héctor Vargas

Un voraz incendio fue el que se produjo la noche de este domingo en la comuna de Graneros, el que afectó dependencias de la empresa Semillas Tuniche, ubicada en la Ruta H-10. Se informó que la emergencia se produjo en una de las bodegas de la empresa, llegando en primera instancia la totalidad del Cuerpo de Bomberos de la comuna, y personal de carabineros de la Segunda Comisaría de Graneros,

La emergencia dejó destruida en su totalidad la bodega y debido a la magnitud del siniestro, se debió pedir apoyo a Cuerpos de Bomberos de Codegua, Mostazal, Rancagua, Machali, Olivar y Coltauco. así como el Fiscal de turno dispuso que sea personal de Labocar quienes inicien la investigacion de los hechos, causa que hasta la mañana de este lunes seguía en investigacion.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Graneros, Frederic Gutiérrez, señaló que a eso de las 22:00 horas del domingo recibieron el llamado producto de fuego en una estructura de carácter industrial. Al llegar se percatan que el fuego estaba en fase de libre combustión, totalmente desatado, lo que motivó que se debiera pedir apoyo a los Cuerpos de Bomberos antes mencionados.

Lo más complejo se debió a las diversas explosiones que se produjeron durante el desarrollo de la emergencia, ya que el fuego alcanzó a algunas bombonas de gas licuado y otros materiales, los que según el Comandante se pudo verificar que se trataba de materiales químicos peligrosos propios de las actividades agroindustriales que debieron ser controlados por la Unidad Hazmat del Cuerpo de Bomberos de Rancagua.

La emergencia no dejó a personas de la empresa, así como tampoco a bomberos lesionados. Además, no hubo peligro hacia las personas que habitan en los sectores aledaños a la empresa, trabajo que se extendió durante toda la madrugada del lunes y también la mañana. “Fue una labor ardua de bastantes horas de trabajo y bomberos no se va a retirar hasta que se encuentre totalmente extinto el fuego”, dijo el Comandante en el lugar, quien agregó que toda la estructura oriente de la bodega colapsó, debido a la alta temperatura, trabajo que se realizó desde el exterior debido a la presencia de elementos químicos, logrando que finalmente no se propagara hasta otra dependencia dela empresa.

Debido a la emergencia, el Alcalde de Graneros, Claudio Segovia, informó este lunes la suspensión de clases en el Colegio Tuniche como medida preventiva, esto debido a rebrotes del incendio que se han producido en la planta, lo que mantuvo a bomberos trabajando durante este lunes.

NO HUBO LESIONADOS

En conversación con el propietario de la empresa afectada, Cristóbal Duke, sostuvo que durante la mañana de este lunes, en el lugar del siniestro quedó gran cantidad de material acumulado, lo que derivó que debiese llegar personal de Bomberos. Agregó que durante la madrugada los voluntarios trabajaron hasta las 02:30 horas, debiendo volver a las 05:00 y, luego retornar a las 07:00 de la mañana, trabajo que se extendió durante todo el día para extinguir lo último que quedaba.

Cristóbal Duke añadió que lo último que quedaba por controlar en su totalidad eran unas cajas de cartón que se encontraban al final de la bodega, estructura que era utilizada para almacenar materiales como cajas de cartón para fruta de exportación, pallets, así como algunas grúas horquillas y máquinas para armar cajas. Adujo que existen seguros comprometidos, pero todo está siendo evaluado, ya que hasta el momento no hay información sobre el origen del fuego.

Destacó que el hecho felizmente fue un día domingo, lo que hizo que no hubiese gente en esta bodega, así como no dudó en destacar el trabajo de personal de bomberos, voluntarios que tampoco sufrieron lesiones.

