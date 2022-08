¡Hola! Soy Florencia, tengo 11 años, soy usuaria de Teletón y quiero contarles un poco de mi historia.

Fui prematura y sufrí una parálisis cerebral al nacer. Mi vida fue normal hasta el momento que me diagnosticaron diparecia espástica, que es una dificultad al caminar debido a la rigidez de los músculos de la cadera y las piernas, que hace que se giren hacia adentro.

A los tres años ingrese a Teletón, que ha sido un pilar fundamental para mí y mi familia, porque no solo se preocupan por el paciente, sino que de todo el entorno. El apoyo constante de los profesionales de cada instituto (voluntarios y mis amigos) son la mejor combinación que podemos tener los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. La motivación que me entrega mi familia ha sido fundamental en mi recuperación.

A los 7 años me operaron de rizotomía dorsal selectiva, para terminar con la rigidez de mis piernas y caminar de mejor forma. A los ocho años fui embajadora de la Teletón 2018; una experiencia hermosa en la que conocí mucha gente y pude entregarles mi esencia, mi carisma, mis ganas de jugar ¡y hasta chistes! Tuve una gran responsabilidad, pero nunca dejé de ser niña; disfruté, canté, bailé, jugué e hice mi propio stand up comedy. Agradezco a cada uno de los que me apoyaron como cara de esta gran causa, que ahora me mantiene de buena forma.

Hace unas semanas me operaron de las caderas y rodilla, ya que se estaban deformando. Si me preguntan por cómo estoy, les cuento que bien, con todas las ganas de salir adelante y seguir siendo quien soy: una niña feliz a la que le gusta disfrutar de su vida, a pesar de las dificultades. Sigo disfrutando de mis compañeros, amig@s, prim@s y familia, y continúo con mis locuras, contando chistes a todos y siendo la que más habla… (Je je je), que es lo que más me gusta.

¿Les cuento un chiste?…

En un manicomio

¡Buenas buenasssss! -dice el doctor-

El que me conteste unas preguntas, se podrá ir

Que pase el primeroooo –dice-

¿Quién descubrió América? –le preguntó-

R: Cristóbal Colón

¿Cuándo es el día de nuestra patria?

R: El 5, pero por motivo de lluvia lo pasaron al 6

¿La Tierra es redonda?

R: Algunos dicen que no, otros que sí, pero yo creo que sí.

Salga, y en un momento le daré la respuesta.

Al salir, el hombre se topa con otro interno que le pregunta: ¡Oye!, ¿cuáles son las respuestas? “Cristóbal Colón”, “el 5, pero por motivo de lluvia lo pasaron al 6”, “algunos dicen que no, otros que sí, pero yo creo que sí”, le responde.

Pase el próximoooo –dice el doctor-

¿Cómo se llama usted?

R: Cristóbal Colon

¿Cuándo nació?

R: El 5, pero por motivo de lluvia lo pasaron al 6

¡Señor! ¿Usted cree que soy estúpido?

Algunos dicen que no, otros que sí, pero yo creo que sí.

JAAJAJAJAJAJAJA

Quiero aprovechar de agradecer a todos los tíos y tías que han sido parte de mi rehabilitación en todos estos años en cada instituto en el que he estado: Calama, Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. Raya para la suma: ¡son lo mejor!

No olviden niños y niñas que están en rehabilitación: la clave del éxito es nunca rendirse.

Florencia Catalán Arenas,

Paciente y embajadora de Teletón 2018.