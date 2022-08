Hace ocho años que Rodrigo Lillo trabaja en la División El Teniente. Como asesor de la Superintendencia Mina Norte, junto al equipo que conforma con los administradores y jefes de proceso, unidad y turnos, se preocupa por la seguridad en las faenas.

“Llevamos el control de los estándares, hacemos inspecciones en terreno para verificar las condiciones de seguridad y vemos cómo están trabajando día a día las personas”, puntualiza Lillo, quien también es el presidente del Comité Paritario de Operaciones Mina Subterránea.

¿Cómo desarrolla su trabajo en la mina?

“Para mí no es solo venir a trabajar, acá uno forma una familia también. Y yo vengo a cuidar a las personas. En mis inspecciones converso con la gente y si bien nos enfocamos en la seguridad, también nos preocupamos de saber cómo están ellos y sus familias, porque es fundamental que el trabajador esté contento realizando su trabajo”.

¿Qué significado tiene para usted ser parte de la División El Teniente?

“Para mí ha sido un desarrollo fundamental, porque al ingresar a Codelco, ingresé como profesional y me fui desarrollando, la Corporación me abrió las puertas para sacar otra carrera. Se me han dado grandes oportunidades dentro de la empresa que hay que saber aprovechar.

Este trabajo también es fundamental para el desarrollo personal, para las proyecciones. Con mi trabajo he podido lograr proyectos de vida junto con mi familia, como tener la casa propia, un autito”.

Lillo es casado y padre de dos niñas, de 8 y 17 años, y un niño de 1 año 8 meses.

Cuando sus hijas le preguntan de qué se trata su trabajo ¿Cómo se los explica?

“Las hago mirar el cerro y les digo que trabajo dentro de la montaña, en la Cordillera, en la minera más grande del mundo. Les he mostrado fotos y quedan impactadas de cómo es la mina por dentro y se sienten orgullosas del trabajo que realizo.

Y bueno, mi hija mayor quiere estudiar minería. Me siento orgulloso de eso, sé que ella será un gran aporte al desarrollo minero y si persevera en su decisión, la voy a apoyar”.