La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) abrió una nueva oficina en el municipio de Rancagua por lo que estaría recopilando y recibiendo información y reclamos contra la empresa CGE ante los cortes en el suministro eléctrico y baja de voltaje, que han sucedido en los últimos meses en la ciudad.

Así lo informó el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón, en medio de una visita al a la ciudad para dar apertura a la nueva oficina de atención, la primera de este organismo fuera de la Región Metropolitana, y que es realidad gracias a un convenio suscrito con el municipio local. El objetivo de su labor es poder asesorar y recibir a las personas que lo requieran en cuanto a defender los derechos y también sus deberes como consumidores.

Es por eso que consultado ante una posible demanda colectiva que podría iniciarse contra dicha empresa, Calderón opinó que “se sabe que han existido una seguidilla de cortes eléctricos que no tienen ninguna justificación. Estamos requiriendo por parte de la superintendencia que nos entregue las resoluciones de los sumarios administrativos que han ocurrido. Vamos a ver los resultados y responsabilidades que puede tener esta empresa en los cortes”.

Con esta presencia en la ciudad, prosigue, “podemos iniciar la recopilación de todos los antecedentes necesarios para poder estudiar demandas colectivas contra empresas que no les han respondido a sus usuarios. Esto está en curso y vamos a ir recogiendo la información. Para ello necesitamos que los vecinos vengan e ingresen sus reclamos a través de un formulario y saber el motivo. Necesitamos, de acuerdo a la ley, una cantidad suficiente de personas afectadas por estas empresas que nos ingresen sus reclamos pertinentes, solo así podemos estudiar la factibilidad de iniciar una demanda lo más pronto posible”.

El presidente de CONADECUS reiteró que no sirven los reclamos por redes sociales, solo los que se realizan de forma oficial. Por eso solicita que las personas vengan a la oficina, completen el formulario y “traigan las copias de sus cuentas para poder revisar si hay algunos cobros indebidos o cobranzas que no corresponden. En el caso de CGE, no todos los reclamos son iguales, asegura. Pueden ser por cortes recurrentes, por quema de artefactos eléctricos, por cobros que no corresponden en las boletas de estos servicios, entre otras situaciones por las cuales se pueda iniciar una demanda colectiva a futuro”.

Raúl Tapia, quien es abogado de CONADECUS, concuerda con Calderón al respecto y agrega que las personas acuden a ellos por la falta de respuestas a sus demandas. “Por eso pueden venir a la oficina donde acogeremos el reclamo, evaluaremos su caso y en caso que exista alguna vulneración al derecho del consumidor, vamos a entregar la orientación correspondiente. Si los antecedentes son suficientes para establecer una demanda colectiva lo vamos a hacer”.

Ambos representantes esperan que esta nueva oficina en Rancagua sea la mediadora entre los conflictos de los consumidores con las empresas, y recordaron a la comunidad que su atención es totalmente gratuita.

La oficina

La oficina se encuentra ubicada en el 1° piso del edificio central de la Municipalidad de Rancagua, en Plaza Los Héroes 445, y su horario de atención será, de lunes a viernes, de 8:15 horas a 2 de la tarde. De forma adicional, puede escribir al correo electrónico oficinaconadecus@rancagua.cl.