Por: Ximena Mella Urra.

Al ser Chile el mayor país productor de cobre y contar con importantes puestos en los rankings del mundo en producción de minerales metálicos y no, los desafíos del sector minero van más allá que superar cifras o elevar el PIB. También implica resguardar la seguridad de los miles de personas, trabajadores y trabajadoras de la industria, con importantes esfuerzos logísticos o de costos.

Según el Anuario de la Minería de Chile 2021 de SERNAGEOMIN, las estadísticas de accidentabilidad evidenciaron nuevamente una disminución en los casos fatales dentro de la industria en el país. Esto es, un registro de una decena de accidentes con 12 fallecidos, en una dotación promedio anual de 275.575 trabajadores/as, lo cual representaría la menor cantidad de víctimas fatales en la Industria Extractiva Minera en los últimos treinta años y una reducción al menos del 75% en la fatalidad en la última década.

La región de O’Higgins está muy bien preparada en materia de seguridad minera. Así lo cree el director regional de SERNAGEOMIN, Antonio Muñoz. Pese a los eventos acontecidos en Chancón hace algunos meses donde quedó atrapado un trabajador, el rubro minero fue capaz de reaccionar rápido, por lo que SERNAGEOMIN, la ONEMI y el Gobierno Regional actuaron tras la experiencia recogida en anteriores simulacros. “Esta preparación donde se suma la familia de la pequeña minería y la gran minería, permitió salvar la vida del trabajador y no poner en riesgo a los rescatistas”, recordó el director.

En la región, explica, tenemos tasas que han ido a la baja dentro del proceso minero del año 2022-2023 apostando a la política minero de llegar a cero fatalidad. “Estamos manteniendo el 0,03% a nivel nacional. Es muy baja la accidentabilidad grave o fatal. Sí tenemos como meta capacitar, re instruir y aportar con nuevas modificaciones al reglamento de seguridad minera. Ahora se va a ser efectiva la nueva modificación de seguridad para la pequeña minería, es decir, para explotaciones bajo las 5 mil toneladas mensuales, lo que es por ejemplo la zona de Chancón”.

“En las fiscalizaciones en terreno uno se da cuenta de lo que se involucra junto a la familia. Muchos son respaldados tras una organización muy grande, con una gran inversión y apoyo en el cumplimiento de la normativa en seguridad. En cambio, en la pequeña minería, a veces no existe por lo que el Estado entrega herramientas a través de la Seremi de Minería o de los fondos regionales”, ejemplificó Muñoz.

“CERO ACCIDENTABILIDAD”

A juicio del especialista de SERNAGEOMIN, “la prevención se hace de forma vertical y horizontal. Todos, desde el minero al grupo, del gerente de la minera hasta el directorio, todos somos parte de esta prevención para hacer una minería más segura”.

Si bien en los últimos meses se reportaron accidentes fatales en la minería en el norte del país, la gran minería de esta región, representada por Codelco División El Teniente, “ha manejado muy bien la pandemia pasando lo mismo en materia de seguridad. Esta es una cultura donde más disciplina exista, más supervisión y acompañamiento de parte de la autoridad, las faenas y grupos de trabajo tienden a responder mucho mejor”, dijo el representante local del servicio.

Hay dos maneras de accidentabilidad, que son la conducta y la condición, explica Muñoz. “Se toma como conducta la oferta de capacitación o la negación de ser capacitado. Como servicio detectamos en las fiscalizaciones cuando hay un incumplimiento. Mediante la trazabilidad podemos llegar a saber si el accidente o incidente fue por la condición o conducta. Si fue por esto último, no podemos bajar los brazos al ver si una persona no entiende que esta actividad conlleva riesgos y no los asume como tal. Entonces no debería trabajar allí. La disciplina operacional y las ganas de querer trabajar en una minería segura, además la concentración es clave”, añadió el profesional. En tanto, las condiciones de seguridad las entrega el empleador en las faenas. “Que las condiciones de traslado, del lugar de la faena o de los implementos básicos de seguridad para su trabajo (EPP), estén cumpliendo con la normativa. De eso debemos preocuparnos nosotros, de alcanzar y de mantener un indicador en el tiempo”, es la tarea según Muñoz.