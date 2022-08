“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su casa del sur de California el pasado lunes, día 8, rodeada de sus seres queridos. Rogamos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Con estas palabras, su marido John Easterling comunicaba al mundo la trágica muerte de la actriz y cantante que, desde que dio vida a Sandy, cambió al mundo con su inspiración. Ahora, entre homenajes y despedidas, recordamos su historia.

CANTANDO DESDE SIEMPRE

Olivia Newton-John nació el 26 de septiembre de 1948, en Cambridge (Reino Unido), aunque muy pequeña se trasladó junto a sus padres a Australia, puesto que su padre, el galés Brinley «Bryn» Newton-John, obtuvo un trabajo como profesor universitario en Melbourne.

Olivia tenía ascendencia judía y alemana por parte de su madre, Irene Helene Born, y tuvo otra hermana también actriz, Rona Newton-John, la cual, tristemente, también falleció de cáncer. Su abuelo materno, el físico y matemático Max Born, fue Premio Nobel en física en 1954.

Todavía adolescente regresó a Inglaterra y comenzó como cantante en el grupo femenino “Sol Four”, además, participó en varios concursos de canto junto a su amiga Pat Carroll, llegando a ganar alguno de ellos.

Aunque su carrera hacia la fama la hizo en solitario, y ya su primer álbum debut, “If Not For You” (1971), consiguió sonar incluso en Estados Unidos. En 1974 participó en el Festival de Eurovisión representando a Reino Unido y donde quedó clasificada en cuarto lugar con la canción “Long Live Love”.

Su trayectoria como cantante es muy prolífica, llegó a grabar 63 discos y vender más de 100 millones de discos. Algunos años llegó a sacar 2 o 3. El último de ellos, “Liv On” es de 2016, aunque Olivia siguió activa siempre en redes sociales y eventos.

GREASE: AMOR Y FAMA

Pero lo que catapultó del todo a la fama a Olivia Newton John, consagrándola como un icono del cine y la música, fue su papel en la exitosa película “Grease” (1978). Basada en el musical homónimo, Olivia daba vida a Sandy, la protagonista, junto a John Travolta.

El filme revolucionó a la sociedad, trayendo la gomina y el cuero como prendas predilectas para jóvenes (y no tan jóvenes) que imitaban los bailes de la pareja protagonista en las discotecas de la época. Sus canciones y la propia película han perdurado hasta la actualidad.

Después de eso, Olivia hizo otras películas como “Xanadu” (1989), “It’s My Party” (1996) o “A Few Best Men” (2011), aunque no tuvieron la misma repercusión. También ha participado en series como “Glee”, donde se interpretó a sí misma, o películas para televisión, como “Sharknado 5” (2017).

En cuanto a su vida amorosa, Olivia estuvo casada de 1984 a 1995 con el actor y bailarín Matt Lattanzi, unión de la que nació su hija Chloe Rose en 1986. Mantuvo una relación desde 1996 con el fotógrafo Patrick McDermott, hasta que en 2005 este desapareció sin dejar rastro durante una excursión en barco… aunque, en 2016, surgieron rumores de que seguía vivo en México.

Para ese entonces, Olivia ya llevaba ocho años casada con John Easterling, magnate y fundador de “Amazon Herb Company”. Ambos creían en la medicina natural, con la que Olivia complementaba los tratamientos para su enfermedad: “él cultiva las plantas y las convierte en líquido para mí”, dijo a la revista People.

LUCHA INCANSABLE

Y es que la suya ha sido una larga lucha de tres décadas contra un temible enemigo: el cáncer. Apareció por primera vez en 1992, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, poco después del lanzamiento de su álbum recopilatorio “Back to Basics – The Essential Collection 1971-1992”, y tras la muerte de su padre.

Aunque logró superarlo aquella vez, veinte años después, en 2013, le fue diagnosticado de nuevo, justo tras la muerte de su hermana. Era, otra vez, cáncer de pecho. Pero en aquella ocasión, Newton-John decidió mantenerlo en secreto.

Desgraciadamente, en 2017 el diagnóstico fue peor: el cáncer de pecho se encontraba en fase 4 y tenía metástasis en los huesos, incluyendo un tumor en la base de la columna por el que tuvo incluso que volver a aprender a caminar.

“No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer”, confesó una vez la actriz y cantante a The Guardian: “Veo mi vida como un viaje en el que la enfermedad me otorgó un propósito, una manera de hacer las cosas, y me ha enseñado mucho sobre la compasión”.

Para ella, según explicó en el programa 60 Minutes, “cada día es un regalo”. Por eso, en los últimos años, se dedicaba a “vivir la vida al máximo”, sin pensar en el tiempo que le quedase por delante.

HOMENAJE Y LEGADO

Y así vivió, al máximo, hasta que el 8 de agosto perdió esa batalla final contra la enfermedad. Aunque durante todos estos años, le había ganado la guerra inspirando a millones de personas que ahora la mantienen viva y le han rendido homenaje en redes sociales.

Uno de ellos ha sido, por supuesto, John Travolta, que le dedicó unas emotivas palabras por Twitter: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. El impacto que tuviste fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y volveremos a estar juntos. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y por siempre. ¡Tu John, tu Danny!”.

Pero han sido muchos más, como la cantante Kylie Minogue: “desde que tenía diez años, he amado y admirado a Olivia Newton John, y lo haré por siempre… Ella fue, y seguirá siendo, una inspiración para mí en muchos, muchísimos sentidos”.

Nicole Kidman escribió que Olivia “trajo la luz más divina al mundo: tanto amor, alegría, inspiración y bondad” y le dedicó las siguientes palabras: “siempre estaremos irremediablemente entregados a ti”.

“Todo lo que hizo estuvo imbuido por una alegría completamente contagiosa. La amamos y ella nos amaba. #RIP_OliviaNewtonJohn” dijo a su vez Mark Hamill, quien daba vida a Luke Skywalker en Star Wars.

“Descansa en paz, Olivia Newton-John. Gracias por compartir tu talento e inspirarnos a todos”, tuiteó RuPaul’s Drag Race. “Descansa en paz, Olivia Newton-John. Mis condolencias más sinceras para la familia y seres queridos”, escribió a su vez Antonio Banderas. Mariah Carey dijo: “me enamoré por primera vez de la voz de Olivia cuando era niña”.

Estos son sólo algunos ejemplos de los miles de mensajes que hay en su memoria. Porque finalmente, el coche-rayo con que Sandy ascendió al cielo ha emprendido un nuevo viaje: Olivia Newton-John descansa en paz. Deja en la tierra todo un legado cinematográfico y musical, y la obra de la Olivia Newton John Fundation, con la que seguir luchando contra el cáncer y, por supuesto, un recuerdo imborrable.

Nora Cifuentes.

EFE-Reportajes.