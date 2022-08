Por Fernando Ávila Figueroa.

Este miércoles se realizó la audiencia de formalización contra el menor de 17 años, B.M.D, quien el pasado lunes se entregó en las dependencias de la Policía de Investigaciones Rancagua, luego de ser intensamente buscado por la responsabilidad que tendría en la muerte de otro menor de 17 años, hecho ocurrido el pasado viernes al interior del estadio municipal, Guillermo Chacón. Ambos compañeros de liceo en Machalí.

En el lugar, galerías del recinto, la víctima se encontraba junto al imputado y otro grupo de personas, ocasión en que el imputado habría sacado un arma de fuego, comienza a manipularla, percutando un disparo que impacta en la cabeza de la víctima. Todos los presentes huyeron del lugar, dejando fallecido al joven de 17 años.

Según la fiscalía el imputado, le habría colocado el arma en la cabeza a la víctima disparando un tiro, provocándole la muerte por lo que el Ministerio Público pedía la formalización por el delito de homicidio en carácter de consumado.

Este miércoles la Fiscalía estuvo representada por el Fiscal, Jorge Mena, quien sostuvo que pedían la medida de internación provisoria del menor. El persecutor añadió que en las galerías del estadio, el imputado portaba una pistola, la que sacaba para lucirla, arma real con tiros y con su cargador puesto.

La portaba a la altura de su pantalón e incluso subía imágenes con el arma a redes sociales, por lo que ya conocían de su existencia. En ese momento apunta a la víctima en su cabeza con el afán de lucirse, momento en que pasa bala al arma, la coloca en la cabeza, sobre su frente, y le dispara. En el lugar también fumaron marihuana. Tras los hechos el imputado huyó hacia Pichilemu, decidiendo entregarse el lunes último.

El Fiscal destacó que lo grave también radica en que el imputado portó el arma en el Liceo donde estudiaba. Respecto al destino del arma, el imputado adujo que la depositó en un basurero, la que hasta el momento no ha sido encontrada, por lo que ha sido imposible realizarle peritajes. En la audiencia de formalización también se mostraron imágenes de redes sociales donde el imputado se jactaba de su arma, no importándole lo que opinaran de sus acciones.

NO HUBO INTENCIÓN DE MATAR

Por su parte, el Defensor privado del imputado, Germán Bertonole, se opuso a la medida de internación provisoria, sosteniendo que no hay antecedentes que permitan establecer que se esté en presencia de un homicidio con intención, pese a que no desconocen la participación de su defendido en los hechos. Agrega que víctima y victimario eran muy buenos amigos, compañeros de liceo, compartían a diario, por lo que no hubo una intención de matar a la víctima, no estando en presencia de un dolo directo y un dolo eventual. Destacó que el imputado declara y se entrega, colaborando en el esclarecimiento de los hechos, junto a su polola.

Según el defensor, fueron cinco las personas que se reunieron, cuatro hombres y una mujer, quienes llegan al estadio una vez que finaliza la jornada escolar, con el afán de compartir y fumarse un cigarro de marihuana. La defensa confirma que el imputado portaba un arma, la que fue encontrada por la víctima y victimario hace un tiempo en un plaza de Machalí.

Hicieron un compromiso de que cada dos semanas se la intercambiarían, por lo que el día de los hechos, le correspondía tener el arma a la víctima, momento en que según la defensa ambos la manipularon, ya con droga en el cuerpo y, no con sus cinco sentidos. Según la defensa la victima desafiaba al imputado a que le “pegara” un tiro, y al ser un arma semi automático, con sólo un roce se disparó de forma accidental.

Se percuta un segundo tiro que cae al suelo, también de forma accidental según la defensa, ya que tras el hecho el victimario comienza a pedir perdón sobre lo sucedido en forma desesperada. “Una persona que quiere matar a otra no lo hace en presencia de los amigos. No tiene ningún sentido el tema de la intencionalidad”, dijo el defensor quien solicitó una cautelar de arraigo nacional, arresto domiciliario total y contención sicológica.

Tras escuchar las partes, la magistrado, Loreto Salas, determinó la internación provisoria del joven, dando un plazo de investigación de 90 días. Además el Ministerio Público solicitará indagatorias de reconstitución de escena.

Culminada la formalización, el imputado solicitó la palabra y pidió perdón a la familia de la víctima, adujo que se encuentra mal, y que la víctima era su amigo, siempre se apoyaban y, que su intención nunca fue realizar esta acción.