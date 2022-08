Por: Ximena Mella Urra.

La minería en la región de O’Higgins aporta al PIB en un 27% que proviene de la gran, mediana y pequeña actividad, superando los 20 mil trabajadores relacionados con este rubro. Dentro de la pequeña minería encontramos la metálica y no metálica. En la primera, la actividad está concentrada en la localidad de Chancón donde el oro es la extracción principal, además del cobre y la plata como subproductos. A ellos se suman los pequeños productores de Santa Cruz, Graneros, Pichidegua, Nancagua y Coltauco. A la no metálica se asocian a las canteras en Placilla, Malloa y en Coinco, junto a los que fabrican sal en Paredones y Pichilemu(Cahuil). Y es a ellos a quienes quieren visibilizar desde la Seremi de Minería.

“La mayoría de la pequeña minería son empresas familiares con grupos reducidos de trabajadores en sus faenas. En la pandemia debieron paralizar sus actividades debido a que muchos arriendan estas locaciones, tenían temas contractuales y debido a la crisis sanitaria no podían trabajar”, describió la autoridad regional, Bárbara Gavia Herrera. “En el plan Chile Apoya, una de las medidas es apoyar a los pequeños mineros y mineras”. Es así que poco a poco se ha ido reactivando este sector, asegura.

Esta geóloga de profesión y con 17 años de experiencia en sondaje minero, tiene claro que la misión es visibilizar a la pequeña minería, sus productores y apoyarlos. “Como equipo de minería vamos visitando las faenas donde nos llamen y requiera junto con distintos profesionales, como ingenieros en Mina, Topógrafos, Prevencionistas de Riesgos, geólogos, etc. “.

Por ejemplo, en materia de seguridad, la autoridad recalca que se quiere avanzar hacia la cero accidentabilidad y fatalidad. “Este año hemos tenido dos accidentes en la pequeña minería, felizmente sin resultados de muerte. Siempre nos atañe y nos duele cuando suceden porque revela que existe una falla, y hay que desmenuzar esto y ver dónde se produce el error, el cual casi siempre termina siendo humano. Debemos concientizar más y de mejor manera sobre seguridad, especialmente al pequeño minero”.

Respecto a la prevención Bárbara Gavia cree que tiene mucho que ver con el autocuidado de cada persona, “pero también con lo que podemos hacer por los demás, con el equipo de trabajo y el resto de los trabajadores. Este rubro tiene alto riesgo y hay que tener conciencia de estos como también saber manejarlos”, prioriza.

MUJER MINERA

Siendo un sector muy masculinizado aún, la seremi cree que hoy hay más mujeres que ingresar a estudiar carreras mineras. A su parecer, todavía hay muchas batallas que ganar por las barreras culturales que todavía existen contra las mujeres. Pese a ello, la inserción laboral de la mujer ha ido en aumento dentro de la minería. “Y debemos hacerlo más fácil para las que vengan después”, afirma, porque la meta más desafiante es llegar en 2030 a un 20% de participación femenina y al 2050 a un 35%. En cuanto a la pequeña minería, no hay mujeres en la producción metálica en la zona, porque-explica Gavia- “es un trabajo bastante sacrificado y como son núcleos familiares los que están a cargo, la mujer se dedica a otro tipo de tareas. Aunque es bastante especial el caso de las salineras en la costa regional”.

Sin lugar a dudas la mujer puede realizar diferentes roles dentro de la minería y también lo puede hacer en jefaturas. Hoy, la postulación a cargos de jefatura no sobrepasa el 25%. Y en minería y energía la postulación de ellas no es mayor al 5%, “por eso las empresas están apostando y cumpliendo con la conciliación de la vida familiar con el rol laboral para que no existan barreras para ejercer una carrera profesional”, según analiza la seremi. Suma que en el caso de la participación de mujeres profesionales en la industria minera, aumentó de un 11,1% a un 13.7%, entre 2018 y 2020, lo que quiere decir que el este grupo ocupacional es el que tiene la mayor participación porcentual de la industria.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD MINERA

En cuanto a la formación de los nuevos mineros y minera, la región de O’Higgins cuenta con cinco liceos con especialidades minera destinados a formar en enseñanza media a estos futuros trabajadores. Se trata de los liceos Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda (LIPPAC), Ernesto Pinto Lagarrigue (EPL), Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins (ITMBO), estos tres en Rancagua, el Liceo Polivalente de Machalí́, y Liceo Francisco Antonio Encina Armanet (LIFAE) de Las Cabras.

«He visitado los cinco establecimientos y cada vez que tengo la oportunidad de conversar con sus estudiantes recalcamos la necesidad de usar los EPP(Elementos de protección personal), porque en mi experiencia personal en sondaje y trabajando y exponiéndose mucho a las maquinarias, me tocó varias veces ver jóvenes que sufrían accidentes en la minería por ejemplo por no usar estos implementos que son la primera barrera en caso de cualquier situación de peligro o accidente”, añadió. “También nos estamos acercando a las instituciones donde se imparten carrera mineras para seguir concientizando sobre la importancia de la seguridad”.