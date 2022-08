Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Hoy es un día en el que debes de estar preparado para todo tipo de sorpresas. Encontrarás a una persona muy cercana en un lugar inesperado y en una situación un tanto comprometida.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Abordarás múltiples ocupaciones con resolución rápida y satisfactoria, casi al borde de la hiperactividad, de forma que tendrás suficiente tiempo libre para dedicarte al menos unas horas a tus pasatiempos favoritos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

La fortuna te favorecerá para establecer contactos sociales que amplíen tus posibilidades de cara a un ascenso o una promoción en el trabajo. Debes aprender a utilizar el gran atractivo con el que te presentas hoy; ten cuidado porque puede tener el efecto contrario.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El trabajo se va a ver intensificado por la cercanía de fechas complicadas, ya sean vacaciones o días claves en el desarrollo de tu tarea profesional. Gran momento para convertirte en el protagonista de algo importante, así, sin pensarlo, puedes llegar a ser famoso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu pareja está reclamando más intimidad, y no solo porque compartáis o no casa. Se trata de que abras un poco más tu interior hacia el otro, que muestres tus inquietudes y planes de futuro. Si no estás en disposición de conseguir eso, pueden llegar soluciones drásticas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

El ritmo acelerado y las tensiones en el trabajo pueden provocarte problemas y cervicales o de tipo muscular. Tendrás que consultar con el médico sobre estas cuestiones si las medidas para las correctas posturas en tu puesto no te funcionan.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La inestabilidad emocional de determinadas personas que tienes alrededor te va a poner especialmente nervioso en el día de hoy. No entenderás la inseguridad y la falta de decisión. Una llamada de la persona adecuada en el momento oportuno te hará pasar una velada estupenda.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Dificultades a la hora de empezar nuevas relaciones, tanto amistosas como sentimentales. Desconfiarás de todo el mundo que quiera acercarse a tu vida, guardarás tu intimidad con especial interés y no dejarás que nadie sepa de qué pie cojeas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tienes que esforzarte para sacar a la luz todas las cosas positivas de tu carácter, antes de que la fama que te precede acabe por no concederte ninguna posibilidad con las personas que te puedan interesar.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los astros te llevarán hoy a tomar decisiones sobre aspectos de tu vida que no te interesa mantener en estos momentos. No tendrás que hacer grandes esfuerzos para ello, porque se tratará de cuestiones materiales que has ido aparcando por pereza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Cambios en tu estado de humor que no van a poder ser controlados ni desde tu interior ni por las personas que te rodean. Tendrás dificultades para localizar la ayuda que necesitas, pero buscarás los recursos necesarios para suplirla. Importantes cambios en tu relación amorosa.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te asusta la idea de que las cosas puedan cambiar en un futuro inmediato. Hoy necesitas tener la seguridad de que tu vida va a seguir siendo tan ordenada como en el presente y de que tendrás el control sobre ella. Facilidades para resolver problemas financieros.