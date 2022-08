Por: Gisella Abarca

Alex Becerra representante regional de Amarillos por Chile puso sobre la mesa los pros y contra de la propuesta de Constitución.

El movimiento compartió un informe en el que abordaron el borrador de la nueva Constitución. En el reporte, elaborado por especialistas adherentes al grupo, cuestionaron el sistema político acordado por la Convención Constitucional dando cuenta que “La estructura del sistema de Gobierno que se propone tiene una falencia fundamental: el presidencialismo con bicameralismo asimétrico (compuesto por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones) no existe en la experiencia comparada”, señala el informe de Amarillos.

¿Qué es Amarillos x Chile?

R.- Amarillos nació como un movimiento social de gente no ligada a la política, pero con tendencia de centro izquierda donde la mayoría votamos Apruebo en el plebiscito de entrada y comenzamos a seguir el proceso Constituyente dándonos cuenta que había algunas cosas que no se estaban haciendo de la mejor manera. Lo hicimos saber a la Constituyente, pero no se consideraron algunos temas. Cuando el proceso finalizó, Amarillos estudió la propuesta final para ver si era mejor que el borrador de la Constitución y llegamos a la conclusión que era malo, de hecho fuimos los últimos en pronunciaros por el Rechazo.

¿Cuáles eran esos temas?

R.- El sistema político que se está construyendo es muy malo, algo que no está en ninguna parte y que genera que un solo órgano centre todo el poder. En Chile no tenemos esa historia y la historia universal nos habla que tiene que haber contrapeso. El poder judicial que se politice en tema de cargos y control, también le quita poder. Uno de los principios básicos en toda democracia es la división de poderes.

En cuanto a la plurinacionalidad, no se puede tener gente en Chile de primera y segunda categoría y eso es lo que plantea la propuesta. Estamos de acuerdo que a los Pueblos Originarios hay que reconocerlos en la Constitución, somos un país multicultural; pero esta propuesta tiene contradicciones, porque dice “todos nacen igual en derecho”, pero los Pueblos Originarios tienen un derecho preferente en el territorio, con eso ya no somos tan iguales, tienen una justicia especial, tienen autonomía y posibilidades en ciertos casos de oponerse a una reforma constitucional, el resto no tenemos esa posibilidad.

¿Qué está haciendo Amarillos en la región?

R.- El 5 de agosto comenzamos los conversatorios, pretendemos tener un conversatorio abierto a la comunidad en cada comuna hablando desde el texto de propuesta, explicando que un artículo no se lee solo, hay que leerlo con los demás artículos de la Constitución y les explicamos el texto. Comenzamos en Lolol, Santa Cruz, luego Palmilla y fechas por confirmar en todas las otras comunas, intentaremos estar en las 33 para dar charlas informativas de la Propuesta de Constitución a fin de explicar el documento desde el punto de vista objetivo; lo que está bien y lo que está mal.

¿Algún ejemplo de aquello?

R.- Un ejemplo, para los agricultores que se vuelva a redistribuir las aguas es positivo. Que el agua sea un bien nacional de uso público es positivo; pero eso existía, ya estaba en nuestro Código de Aguas, ya estaba en nuestro derecho, no es un adelanto.

Que al pequeño agricultor que le quiten la categoría de derecho de agua es grave -y creo que hubo desconocimiento en la Convención- porque si bien la norma dice que: “en el caso de los pequeños agricultores van a seguir usando el agua y no les va a afectar la distribución”, el agua está ligada al terreno y si cualquier persona agrícola vende un terreno sin agua, éste vale menos de la mitad porque en esos lugares, el terreno vale según el agua que tenga de regadío y si no tiene ese derecho, el terreno vale nada. Entonces el Derecho de Agua al dejar de ser comerciable, el pequeño agricultor se va a ver afectado porque su patrimonio va a bajar drásticamente.

¿Amarillos cómo mira la Propuesta Constitucional?

R.- La propuesta de constitución tiene mucho de bueno, pero tiene muchas imprecisiones en su redacción generando grandes vacíos. Por ejemplo, cuando se habla de “precio justo”, se rechazó que fuera precio de mercado; la jurisprudencia dice que el precio justo es el del mercado, ahí hay una interpretación.

También hay otros problemas que habla que el Gobierno hará acciones para controlar la especulación de los precios en materia de terreno y vivienda, entonces podría pasar que el Estado te expropie, pague el precio justo pero puede ser que en ese sector esté elevado por un precio especulativo y puede que no se llegue a consenso; y en el artículo 42 dice que el Estado además participará en la plusvalía de la vivienda. La propuesta es muy interpretativa y deja dudas y lo que la gente busca es una carta fundamental de certezas.

Ustedes están llamando a votar por el Rechazo, pero luego de los resultados del plebiscito de salida ¿qué se viene para Amarillos?

R.- Nuestro país tiene una concepción clara: gran porcentaje de la gente dijo que no quería la Constitución del 2006, de 1980 o llámenle como quiera. Hay que cambiarla y es el momento de hacerlo, porque Chile llegó a un momento de crecimiento que estamos para exigirnos más. Debemos ser un país social de derecho y como crecimos, debemos expandirnos en la población. El paso siguiente es que haya un acuerdo político para iniciar un nuevo proceso constituyente y que la gente decida qué es lo que quiere. Debemos tomar lo bueno de la Propuesta, otras experiencias y tenemos que sumarlo, pero no se comienza de Cero.