Por: Gisella Abarca

Uno de los escultores en motosierras más importante del mundo Mauricio Pichuante Olguín este miércoles cerca de las 13:00 horas perdió la vida en la localidad de Coya realizando labores propias de su oficio, accidente que le costó la vida.

Oriundo de Lo Miranda, localidad de la comuna de Doñihue, el artista contaba con una destacada trayectoria nacional e internacional realizando esculturas monumentales en varias ciudades de Chile, además de competir a nivel internacional en distintos eventos de la especialidad escultura con motosierra.

Una de sus últimas grandes presentaciones fue en la ciudad de Mulda Mulda – Blockhausen en Alemania, específicamente en la localidad de Chainsaw Carvers, certamen en el que participó los primeros días de junio de este año, lugar donde se llevó a cabo la Copa Mundial de Esculturas con Motosierras y en el que recibió la Estrella de la Fama por su trayectoria como escultor con motosierra.

El artista de origen mapuche que vio en la motosierra una forma de hacer arte, se presentó con la obra “Sanidad a las Naciones” en que Chile era el árbol en que representó a una mujer Machi, teniendo en cuenta que las raíces son el pueblo Mapuche, comentó en esa oportunidad.

De ese trabajo el escultor destacó que las raíces soltaban una paloma llevando una ramita de canelo demostrando que “nuestro objetivo nunca fue la guerra; sino la paz y el amor a Negnchén (ser supremo) por regalarnos vivir en el paraíso. La familia es nuestro tesoro, eso es lo que defendemos y diez veces venceremos”, dijo en ese entonces el artesano.

Cabe destacar que El Paseo de la Fama de la localidad reúne a los mejores escultores del mundo en la especialidad, siendo el primer sudamericano que recibe la distinción, consagrándolo así como uno de los mejores escultores del mundo.

Una vez en Chile, el 25 de junio de este año, la municipalidad de Doñihue lo destacó nombrándolo “Ciudadano Destacado” en la versión 2022 de la Fiesta del Chacolí.

PESAR EN LA COMUNIDAD

Una repentina partida que golpeó a los habitantes de su comuna comentó la alcaldesa de Doñihue, Pabla Ponce “Su partida no solo nos golpea como municipio, sino que a toda la comuna, conozco a Mauricio desde el 2006 en mi calidad de funcionaria municipal del área de turismo me tocó trabajar fuertemente con él, lamentablemente en otras administraciones no se le consideró y nosotros retomamos eso pendiente, de hecho pertenece al centro de emprendimiento artesanal que inauguramos el año pasado y lo destacamos siendo nombrado “Ciudadano Destacado” en la Fiesta del Chacolí”.

La edil agregó “es una gran pérdida, era un gran ser humano, estamos muy dolidos, sé que Mauricio una de las cosas que más destacaba, junto con su trabajo, era su calidad humana que es lo más valorable. Ahora estamos apoyando a la familia en lo que ellos necesiten”.

En tanto, la Seremi de Las culturas y las Artes, Flor Ilic lamentó la partida del escultor “estamos consternados por la partida de este artesano, un maestro de nuestra región que no solamente generó un trabajo artesanal maravilloso, sino que también era una gran persona que tenía todavía muchos proyectos y un gran camino por delante. Es una partida muy temprana para una persona que tenía mucho que entregar”.

Por su parte, desde el Gobierno Regional de O’Higgins enviaron “sus más sinceras condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Mauricio Pichuante Olguín (Q.E.P.D.), nuestro destacado escultor regional, que dejó huella de su talento no solo en Chile, sino a nivel internacional. Que descanses en Paz estimado Mauricio”.

Al cierre de esta edición aún no estaba definida la fecha de su sepelio.