Durante los dos años a raíz de la pandemia las escuelas en nuestro país, de un día para otro los niños dejaron de asistir a los colegios y la presencialidad fue remplazada por clases on line, sin que esta virtualidad pudiese remplazar a lo aprendido normalmente en las aulas. Situación más compleja en los niveles menores, donde hay niños que están llegando a tercero o cuarto básico sin necesariamente saber leer o escribir, al mismo tiempo que los edificios de los colegios cerrados fueron víctimas de robos, o simplemente no recibieron todos los trabajos de mantención que necesitaban agravando aún más las deficiencias de infraestructura que se arrastraban.

De esta situación conversamos con el subsecretario de Educación Nicolas Cataldo, quien explica que ante esta situación el gobierno se encuentra realizando el plan “seamos comunidad”, plan de reactivación educativo integral que tiene varios ejes Uno de los ejes es el de convivencia escolar y salud mental.

En este contexto una de las preocupaciones post pandemia es atender las inasistencias graves, es decir cuando un estudiante asiste menos del 85% del tiempo a clases. Este es el nivel para pasar de curso, siendo esto especialmente grave en los más pequeños, kínder pre kínder, primero segundo básico.

Para enfrentar esta problemática el subsecretario señaló que durante el receso escolar se le envió a todos los sostenedores un informe con la situación de su escuela, sus porcentajes de asistencia, “pero no solo de aquellos que no están asistiendo a clases. También preguntarse por parte de los sostenedores que pasa con ese estudiante que el año pasado lo teníamos en clases y este año no. El documento entregaba orientaciones para poder actuar y no solo recuperar la asistencia a clases sino también revincular educativamente a aquellos que han dejado el sistema”, explicó.

Según Cataldo uno de los factores que explican esta inasistencia latente es el covid, la desconfianza de las familias todavía para enviar a sus hijos a las escuelas, el problema de la baja tasa de vacunación que tiene especialmente el sector parvulario y los niños pequeños bajo séptimo básico, a lo que se suma el aumento de enfermedades estacionales en el periodo invernal que fue lo que motivó la decisión de adelantar las vacaciones de invierno. “Y que a la larga -pese a todas las criticas que recibimos- se demostró correcta”, aseguró. Pero también está el elemento de la pérdida del habito de ir a la escuela, de enviar a los niños a las escuelas, señala.

“Uno de los problemas que tenemos hoy es que niños que están llegando a tercero y cuarto básico no saben leer ni escribir, “y eso es lo que tenemos que revertir”, por eso el plan “Seamos comunidad” considera salud mental, bienestar socioemocional, convivencia escolar, Considera reactivación de aprendizajes, es decir como recuperamos los aprendizajes que los estudiantes han perdido estos años de pandemia, considera la infraestructura escolar porque son las condiciones en la que los procesos ocurren”.

INFRAESTRUCTURA

Este año de la veintena de proyectos que normalmente se realizan por infraestructura critica se quiere pasar a mas de 200, cuando se habla de infraestructura critica se refiere a situaciones de emergencia, por ejemplo, el baño que se colapsa, la sala de clases que se llueve. “Estamos hablando de condiciones mínimas de infraestructura que hoy día no se están garantizando. Y esto no es en remplazo de obras de mantención o reposición que son las más grandes sino en solucionar estos problemas que normalmente deben esperar que un proyecto de reposición viva todo el proceso administrativo que se demora. Entre obtener RS, recursos, tener diseño, el proyecto propiamente tal mientras pasa tiempo y la escuela sigue deteriorada. En el caso de nuestra región estamos hablando de más de 3 mil 500 millones de pesos”, aseguró el subsecretario.

Actualmente los proyectos presentados por los sostenedores están en proceso de revisión por las Seremías y el Departamento de Infraestructura Escolar, y se comenzarán a informar los primeros proyectos elegibles.

Establecimientos que fueron seleccionados en la región

El subsecretario Cataldo comenzó su agenda en la región trasladándose al Colegio Gultro en la comuna de Olivar, junto a la alcaldesa María Estrella Montero, para anunciar a la comunidad educativa la adjudicación de fondos en infraestructura por más de 112 millones de pesos que estarán destinados a realizar arreglos en el alcantarillado. En la actividad también participó el delegado presidencial, Fabio López.

Los otros dos proyectos que se adjudicaron los fondos en infraestructura escolar de emergencia son el Colegio República de Chile de la comuna de Doñihue con más de 50 millones de pesos en arreglos en el sistema eléctrico; y el Colegio Hijo del Sol de la comuna de Mostazal con más 376 millones de pesos para arreglos en la techumbre del establecimiento educacional.

A continuación, el subsecretario Cataldo visitó la comunidad la Escuela municipal Juana González en la comuna de Lolol junto al alcalde José Román Chávez, y la senadora Alejandra Sepúlveda. En la instancia, participó en la premiación del primer semestre académico de esta escuela rural que cuenta con una matrícula de 25 estudiantes de 1°ero a 6°to básico.

Para finalizar su visita a la región, se trasladó hasta Escuela Municipal La Aguada en la comuna de La Estrella, en compañía de la alcaldesa de la María Angélica Silva.