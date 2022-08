Por: Gisella Abarca.

A través de un email, los directores de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la región fueron informados desde Junaeb sobre la realidad regional e importantes aspectos de las atenciones que realiza el servicio.

Y es que el Programa Servicios Médicos de Junaeb pesquisa problemas de salud relacionados con rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control realizados por profesionales especialistas del área médica, detallando que dan respuesta a las especialidades de Oftalmología, Otorrino y Traumatología.

En este contexto, el documento daba a conocer que para la entrega de sus servicios, se han visto perjudicados en cuanto a su presupuesto y por pandemia “nuestra región se ha visto afectada por la falta de oferentes que presten las atenciones médicas, sumado a los recursos insuficientes para la entrega de ayudas técnicas”, indica el escrito.

Si bien la especialidad que más requerida por los escolares beneficiados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, es oftalmología, remarcan que “la entrega de lentes se realiza desde la dioptría 0.75 hacia arriba, por lo anterior es tan importante que en los certificados de derivación emitidos por los profesionales de salud del consultorio aparezca la medición de agudeza visual de cada ojo, a fin de saber si podremos atender al estudiante”, detalla el documento.

PRIORIZARÁN NIÑOS EN CONTROL POR SOBRE INGRESOS NUEVOS

En este contexto, la entidad expone que al mes de agosto “nuestra región aún no cuenta con oftalmólogo para la atención de niños; sin embargo, al tener un presupuesto acotado, cuando inicien estas atenciones debemos priorizar a los niños que ya están en control en el programa por sobre los ingresos de pacientes nuevos al mismo”.

En este punto agregan en el mail enviado desde Junaeb hacia la Atención Primaria de Salud (APS) que “El presupuesto también afecta, naturalmente, a la entrega de ayudas técnicas tales como lentes, audífonos, entre otros. Por tanto, las derivaciones serán atendidas en la medida de lo posible, de acuerdo a lo indicado anteriormente”.

Respecto a la información que fue difundida a los directores de los Cesfam de la región, la directora (s) regional de Junaeb, María Lorena Cortés explicó que “esta comunicación que surgió hacia los Cesfam es porque como Junaeb recibimos niños dependiendo del servicio médico que se vaya a prestar en niveles específicos. Algunos ingresan en 1º básico, otros en 6º; pero nos estaban mandando todos los niños, incluso hasta para dentista cuando no tenemos ese servicio. Como Junaeb atendemos a ciertos niños que califican para ciertos programas; pero no había una selección previa antes de llegar a esta institución”, explicó.

A esto, Cortés añadió que “los servicios públicos sufrimos un recorte en nuestro presupuesto por la Ley de Presupuesto”. En esta línea, la autoridad añadió “Nosotros hacemos continuidad de atenciones y cuando tomamos un niño en básica, continuamos con él a través del tiempo; pero si nos disminuyen el presupuesto, nos dejan atendiendo solamente a ellos sin poder ingresar más, o ingresando sin poder atendiendo a los que tengan continuidad. Entonces, lo que hicimos fue indicarles que cuando nos mandan a los niños a atenderse a Junaeb, sin un tamizaje previo, nos vemos sobrepasados en cuanto a recursos”, remarcó.

En esta línea la directora (s) regional de Junaeb, explicó “No es que no los queramos atender, pero hasta este momento este año no hemos podido iniciar las atenciones médicas, porque no tenemos oferentes, médicos que se interesen a trabajar con nosotros, porque lo que paga Junaeb es un valor muy inferior al que ganan en el mercado. Ya estamos en agosto, y no hay ninguno que quiera trabajar con nosotros. Levantamos los procesos de llamados pero no hay oferentes”, remarcó.

“NOS TENEMOS QUE AJUSTAR A LO QUE NOS DAN”

Según informó la autoridad para este año cuentan con un presupuesto regional para los Servicios Médicos Regionales de $353.922.668, mientras que los años en pandemia cruda el 2021 fue de $221.481.061 y el año 2020 hubo $169.657.628. Por su parte, el año 2019 el presupuesto regional fue de $508.393.408, mientras que el año 2018 llegó a $484.446.874.

En este contexto, la directora (s) de Junaeb añadió “No tenemos más presupuesto, porque la Ley de Presupuesto este año determinó que fuera inferior para todos los servicios públicos y nos tenemos que ajustar a lo que nos dan. Entonces, o atendemos menos nuevos ingresos o no atendemos nuevos ingresos y nos dedicamos solamente a los que están ya insertos en el programa y que atendemos cada años o bianual -en el caso de oftalmología- dependiendo de la patología que tenga, pero no tenemos médico”.

Es por esto que el llamado que hace la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, es a seleccionar a los niños que verdaderamente necesiten el requerimiento “nosotros podemos atender a todos los niños que realmente tienen la patología, pero de repente necesitan atención en niveles que lamentablemente no llegamos todavía (cobertura), atendemos a ciertos niveles porque el acompañamiento es hasta 4º medio y de esa forma vamos ajustando los presupuestos”.

Cabe destacar que Junaeb atiende a estudiantes de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados incluyendo escuelas especiales en las patologías de otorrino, columna y oftalmología.

En cuanto a su criterio de focalización está la prevalencia e incidencia de especialidades cubiertas. Patologías como disminución de la capacidad auditiva, vicios de refracción, escoliosis y dorso curvo, aquí por curso oftalmología cubre NT1, NT2, 1º y 6º básico. Mientras que Otorrino atiende NT1, NT2 y 1º básico, en cuanto a los problemas de columna Junaeb da respuesta a los alumnos que cursan 7º Básico.

En este tema la directora (s) de Junaeb añadió “podemos ingresar niños nuevos, pero en los niveles en que corresponde, ellos tienen atención asegurada; pero si nos mandan niños que no son del mismo nivel, no los podemos ingresar”.

Cortés explicó que en caso que surjan atenciones de demanda espontánea a nivel de especialista, proveniente de otros cursos fuera de los focalizados, éstas podrán efectuarse sólo si presentan derivación certificada con medición correspondiente de acuerdo al área desde APS, UAPOS (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica), especialista privado u otro servicio de salud donde tiene prioridad la resolución de los tamizajes y en el caso de contar con disponibilidad presupuestaria, está la resolución a otros cursos.

Cabe consignar que el año 2018 en la región fueron atendidos 9.601 escolares, el 2019: recibieron atención 12.193 alumnos, el 2020 se atendió a 5.905 pupilos, el año pasado (2021) recibieron atención 5.701 niños, mientras que este año aún no se inician atenciones; no obstante, la proyección es de 4.447 atenciones indica la directora

PROGRAMA SERVICIOS MÉDICOS DE JUNAEB

El Programa Servicios Médicos de Junaeb pesquisa problemas de salud otorga atención a alumnos que presentan problemas visuales, auditivos y de columna en

Oftalmología: Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y ejercicios Ortópticos.

Otorrino: Atención de Médico Otorrino a escolares que presentan problemas auditivos. Incluye atención médica, exámenes, entrega de Audífonos y sus Planes de Rehabilitación, entre otras atenciones específicas.

Traumatología: Atenciones Médica por traumatólogo a escolares que presentan problemas de columna, escoliosis o dorso curvo. Incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando plantillas de realce, corsé y sesiones de kinesiterapia.

En las tres instancias antes mencionadas, se postula directamente con el encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal.