Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

Este viernes, con el objetivo de potenciar el desarrollo ferroviario en Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, emprendió rumbo a una gira presidencial por tren a tres regiones de la zona central del país. La primera detención del mandatario fue en la estación de Rengo, donde compartió con diversas autoridades y entregó importantes anuncios a la comunidad.

La ceremonia presidencial comenzó cerca de las 10 de la mañana en suelo renguino, donde el gobernador regional, Pablo Silva, y el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), Eric Martin, le agradecieron a Boric por impulsar el desarrollo de los trenes en el país y le expresaron su disposición de seguir trabajando en conjunto en la implementación de esta política pública.

Posteriormente, el jefe de Estado se dirigió a los presentes para informar nuevas medidas en el plan de progreso ferroviario. De esta manera, como algo que “va a beneficiar principalmente a trabajadores, trabajadoras y estudiantes”, mencionó que a partir del lunes 22 de agosto se incorporarán dos nuevas frecuencias que se sumarán al tramo regular de Estación Central – Rancagua – San Fernando: una saliendo de San Fernando a las 7:25 AM y otra saliendo de Estación Central a las 5 PM.

“Como pueden ver en el mapa, a lo largo de Chile tenemos muchas estaciones que han caído en desuso por diferentes motivos, y cuando el Estado las abandona quedan casi como terrenos baldíos”, comentó Boric, anunciando así el inicio de un plan de recuperación, donde se comenzará la habilitación de tres nuevas detenciones en las estaciones de trenes de Pelequén, Rosario y Requínoa. “Nos parece tremendamente importante y creemos que va a llevar a generar nuevos polos de desarrollo en estas localidades”, dijo el Presidente, que además señaló que, a fines del 2023, se incorporarán tres nuevos trenes al tramo para continuar incentivando el uso de este medio de transporte.

SEGURIDAD PÚBLICA

En la instancia, además, el político magallánico mencionó que “estamos trabajando con los gobernadores en modernizar las capacidades de nuestras policías, para que tengamos, a través de convenios entre el GORE y el gobierno central, controles biométricos que mejoren la persecución y prevención del delito”.

En esa línea, Boric sostuvo que “hoy la seguridad es una de las principales prioridades de la gente” y que, por ello, a través de fondos del GORE, “pero que nosotros estamos disponibles para aportar y lo estamos conversando con la Subsecretaría de Prevención del Delito”, se va a construir una comisaría en Peumo, una tenencia en Peralillo y un cuartel del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en Olivar, que tiene un mayor nivel de avance en las obras.

Luego, en un punto de prensa con los medios de comunicación locales, el Presidente recalcó que “estamos en un combate firme contra la delincuencia en todo el país” y que “vamos a actuar sin ningún tipo de complejos para enfrentar la delincuencia en todos sus métodos”. “No queremos que esta se siga trasladando ni masificando y para eso es importante también el apoyo que ha dado el gobierno regional, con estos mil millones de pesos de prevención del delito para las organizaciones comunitarias”, expuso Boric, agregando que “hemos hecho un llamado a algunos carabineros en retiro para que puedan reintegrarse y así fortalecer la labor policial”.

EFE

Por su parte, el presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Eric Martin, declaró que “de acuerdo con lo comprometido con el país, uno de los ejes centrales del gobierno es avanzar en la descentralización en todos los niveles del Estado”. “En este sentido, nos hemos reunido el grupo de empresas filiales del grupo EFE en Arica, Valparaíso, zona central (Santiago-Ñuble) y zona sur (Biobío-Los Lagos), con directorios que representan las sensibilidades territoriales para hacer explícito el compromiso del gobierno”, enunció.

Además, Martin destacó la labor de los trabajadores de EFE, que “generación tras generación sienten el genuino orgullo de pertenecer a una empresa que transformó el país”. “Es por esto que los directivos de las empresas matrices y sus filiales hemos tenido y tendremos frecuentes reuniones con los trabajadores y sus representantes a fin de alinear nuestros esfuerzos y experiencia de manera de ponerlos a disposición de la comunidad”.

El gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, planteó en la ceremonia que “las estaciones dan vida, muchas comunas se formaron en torno a la línea férrea, por lo tanto, este programa de gobierno de recuperar las líneas férreas nos parece espectacular y como gobierno regional estamos dispuestos a aportar”.

En adición, el ex intendente resaltó la buena disposición que ha tenido Gabriel Boric en su gestión. “Cuando fue el temblor del miércoles, a los dos minutos me estaba llamando el Presidente para saber qué pasaba en la región. Ese gesto se agradece, porque hay preocupación de verdad. Siendo intendente y gobernador nunca me había pasado, por eso es un gesto que se valora mucho”, expresó Silva.

AMBIENTE POLÍTICO

Consultado por una publicación que realizó el jueves por la noche en Twitter, el Presidente de la República afirmó que “hay un sector de la derecha que está siguiendo el manual tradicional de quienes no confían y no creen en la democracia, que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si es que estos no les favorecen”.

“Esta es una cuestión muy típica, lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en EE.UU. y lo hacen permanentemente. Nosotros nos sorprendemos, pero quiero decir que como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular el SERVEL, y como gobierno nos encargaremos de que los resultados del 4 de septiembre se hagan respetar”, prometió Boric.

Finalmente, respecto a lo programado una vez que ya se conozca el resultado del plebiscito de salida, el presidente de la Cámara de Diputados y político renguino, Raúl Soto, declaró que “nosotros hemos instado a un gran acuerdo nacional para el día posterior al plebiscito, a partir del 5 de septiembre”.

“Por eso, es necesario cuidar el clima político hoy, e implica que tenemos que tener una conversación y un acuerdo político lo más amplio posible para poder fijar las reglas del juego de ese nuevo camino de cambio constitucional”, dijo el diputado del distrito 15, añadiendo que la creación de una nueva convención “no está zanjada” pero que “es una posibilidad que está tomando fuerza y que se está conversando en distintas instancias”.

LA UOH COMO MODELO

Por otra parte, el jefe de Estado opinó que “la Universidad de O’Higgins ha tenido un tremendo desempeño y creo que ha sido un polo de desarrollo en la región muy importante”. Así, destacó que su gobierno está comprometido con el fortalecimiento de la educación pública, en particular en las universidades y centros de formación técnica estatales, y que “la UOH es un buen ejemplo de cómo hay que hacer las cosas.

“Es interesante el proyecto de expansión que tienen. El gobernador me contaba que ya se aprobaron los recursos para el estudio de diseño de la Facultad de Ingeniería, acá en Rengo, y que ahora estarán en búsqueda de recursos para poder implementar la facultad. Eso es algo que hasta ahora no había llegado hasta mí, ahora me lo han comentado y lo voy a conversar con el ministro de Educación, porque me parece que es un proyecto de los que valen la pena”, evaluó Boric.