Fundada por Reed Hastings y Marc Randolph el 29 de agosto de 1997 en California (Estados Unidos), la idea de su creación surgió, al parecer, a raíz de una multa de 40 dólares que Hasting tuvo que pagar por no devolver a tiempo un VHS de la película “Apolo 13” en el videoclub. Hasting y Randolph se plantearon entonces la posibilidad de alquilar películas a través del correo postal y pusieron en marcha una pequeña empresa a la que llamaron Netflix, de Net, abreviatura de internet, y flix, de flicks, forma coloquial en inglés de “películas”.

LA OFERTA QUE BLOCKBUSTER NUNCA DEBIÓ RECHAZAR.

En 1998 lanzaron el primer sitio web de alquiler y venta de DVD: netflix.com y, en 1999, un servicio de suscripción que permitía alquilar un número ilimitado de DVD y tenerlos largas temporadas. También introdujeron un sistema de recomendación personalizado, basado en la calificación de los clientes.

Los suscriptores iban aumentando, aunque la situación económica de la empresa dejaba bastante que desear. Por ello, en el año 2000, los responsables de Netflix contactaron con BlockBuster, por entonces la cadena de alquiler de vídeos más grande del mundo, y le ofrecieron vender la empresa por 50 millones de dólares, oferta que fue rechazada, en lo que sin duda fue una pésima decisión de BlockBuster, que diez años después se declaró en bancarrota.

Netflix, por su parte, siguió su camino. Continuó sumando usuarios (un millón en 2002, cinco millones en 2006…), salió a bolsa (2002) y en 2007 dio el gran salto con la puesta en marcha del servicio de vídeo en “streaming”, que permite a los suscriptores ver series y películas al instante y a la carta.

MÁS PAÍSES Y MÁS SERVICIOS.

En una primera etapa, Netflix operaba sólo en Estados Unidos, pero en 2010 inició su expansión internacional. Primero fue Canadá, luego Latinoamérica y el Caribe y, entre 2012 y 2015, se extendió por Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. A España llegó en octubre de 2015. La carrera fue vertiginosa y en 2017 contabilizaba ya más de 100 millones de suscriptores en más de 190 países.

Paralelamente, fue ofreciendo nuevos servicios, como la posibilidad de descargar contenidos para verlos luego sin conexión a Internet; el botón que permite omitir la introducción de las series; el apartado “Mi lista”; los 10 títulos más populares en cada país; historias interactivas; descripciones sonoras para personas con discapacidad visual; y más idiomas.

PRODUCCIÓN PROPIA, SERIES DE ÉXITO Y PREMIOS.

Y comenzó a producir sus propias series y películas. La primera serie original, “House of Cards”, se estrenó en 2013 y fue la primera producción distribuida por internet en ganar tres premios Emmy. Dos años después estrenó su primer largometraje, “Beasts of No Nation”.

En 2017, Netflix ganó su primer Óscar por “Cascos Blancos” (mejor cortometraje documental), al que siguieron cuatro más en 2019, tres que se llevó la película “Roma” y uno el corto documental «Period. End of Sentence».

Netflix lleva, además, años encadenando éxitos con series adictivas, procedentes de distintos países y que han visto personas de todo el mundo, como “Breaking Bad”, “Stranger Things”, “El juego del calamar”, o la española “La casa de papel” .´

STREAMING` EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

La pandemia de coronavirus que llegó en 2020 resultó catastrófica para muchos sectores, pero no para las plataformas de `streaming´, que hicieron más llevaderas las cuarentenas y los confinamientos.

En 2020 y 2021, los ciudadanos pasamos muchas horas en el sofá viendo series o películas, lo que provocó un auge de las plataformas y la competencia, con decenas de empresas ofreciendo contenidos, desde gigantes como Netflix, Prime Video y HBO, a otras más nuevas como Disney o Apple. Un mercado que, sin embargo, en 2022, con la vuelta a una cierta normalidad, el aumento de las relaciones sociales y la posibilidad de acudir a eventos, está mostrando signos de saturación

.¿VUELTA A LOS ANUNCIOS?.

En el caso de Netflix, sigue siendo el líder mundial con más de 220 millones de usuarios repartidos por el mundo (se puede ver en casi todos los países, a excepción de China, Corea del Norte, Siria, la península de Crimea y, recientemente, Rusia), pero sus cifras han empezado a bajar.

En el segundo trimestre de 2022 perdió un millón de suscriptores, la caída más grande de su historia, un hecho que se relaciona con el estancamiento en el modelo de negocio, la mayor competencia y el plan piloto que implementó en Chile, Costa Rica y Perú, donde comenzó a cobrar extra por compartir cuentas con personas que vivan fuera del hogar (política que pretende extender a todo el mundo).

Por otro lado, la suspensión de su servicio en Rusia por la guerra con Ucrania ha tenido como consecuencia la pérdida de 700.000 abonados, y otras 600.000 personas se dieron de baja en EEUU y Canadá tras subir los precios.

Con el fin de enderezar la situación, en julio de 2022, Netflix se alió con Microsoft para desarrollar una nueva modalidad de suscripción de menor precio, pero con publicidad, que probablemente llegará a comienzos de 2023. Los usuarios podrán pagar menos, aunque a cambio les “colarán” anuncios, precisamente esos por los que muchos dejaron de ver televisiones generalistas y se pasaron a las plataformas. ¿Estarán dispuestos?.

Teresa Sánchez-Bermejo.EFE-REPORTAJES